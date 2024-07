Wkrótce w TVN zobaczymy kolejną edycję podróżniczego show "Azja Express"! Stacja stopniowo ujawnia pary, które w trudnym wyścigu pełnym ekstremalnych zadań, na Filipinach i Tajwanie, powalczą o wygraną. Jedną z nich są Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak! Panowie poznali się na planie programu "Prince Charming", tam zakochali się w sobie, a dziś są już... narzeczeństwem! Z kim będą walczyć o pierwsze miejsce? Zobaczcie!

Reklama

"Azja Express": Oliwer Kubiak i Jacek Jelonek powalczą z Mandaryną!

TVN odsłania karty nadchodzącej, jesiennej ramówki! W nowej odsłonie show "Azja Express" pojawią się m.in. Mandaryna z córka, Fabienne, Gabi Drzewiecka i Jagna Niedzielska czy Piotr Głowacki z żoną Anną. Wśród gwiazd znaleźli się również Jan Błachowicz i Józef Gąsienica-Gładczan, Jessica Mercedes oraz jej brat Justin Kirschner, a także... Jacek Jelonek i jego partner, Oliwer Kubiak.

Ich udział w Azja Express to gwarancja emocjonującej rywalizacji i ciekawych zwrotów akcji czytamy na stronie tvn.pl

Obaj już wcześniej poinformowali swoich fanów, że wkrótce przekażą tzw. "big news" ("wielki news"), oczywiście chodziło właśnie o udział w programie TVN! Nową odsłonę "Azja Express" poprowadzi Daria Ładocha.

Oliwer i Jacek niedawno mocno zaskoczyli swoich fanów, bowiem Kubiak oświadczył się Jelonkowi, a ten oczywiście powiedział "tak". Miało to miejsce podczas ich wakacji we Włoszech. Finalista "Tańca z Gwiazdami" w ogóle nie spodziewał się takiego gestu ze strony ukochanego, dlatego jego reakcja i łzy szczęścia nie mogą dziwić.

Jelonek i Kubiak zaczęli już planować swój ślub! Nagrania do programu "Azja Express" odbyły się już jakiś czas temu (nieoficjalna lista nazwisk wyciekła już w lutym tego roku), z pewnością więc mają więcej czasu by zająć się organizacją, szukać inspiracji oraz wymarzonego miejsca na uroczystość. Czy odbędzie się on w Polsce? Tego nie wiadomo, póki co, niestety, pary jednopłciowe wciąż nie mają możliwości legalizacji swoich związków.

Zobacz także

Reklama

Będziecie oglądać "Azja Express" z udziałem Jacka i Oliwera? Przypomnijmy - poprzednią edycję show wygrali Andziaks i Luka.