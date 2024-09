Na początku tego roku dowiedzieliśmy się, że Oliwier Kubiak oświadczył się Jackowi Jelonkowi! Z tej okazji podzielili się rozczulającym filmikiem, na którym widać, jak 35-latek mówi "tak". Teraz w rozmowie z Party.pl opowiedzieli o ślubnych planach i zdradzili, na jakim etapie są przygotowania. Odbędą się aż dwie ceremonie?!

Reklama

Jacek Jelonek i Oliwier Kubiak rozgadali się o ślubie!

Show-biznes usłyszał o Jacku Jelonku za sprawą programu "Prince Charming", w którym szukał miłości. Rzeczywiście mu się to udało, bo to właśnie tam poznał Oliwiera Kubiaka, z którym od razu zaiskrzyło! Od tamtej pory mężczyźni są nierozłączni, a na początku lipca ogłosili, że się zaręczyli! Co ciekawe, już następnego dnia Jacek również wręczył ukochanemu pierścionek zaręczynowy.

Para nie chce zwlekać z organizacją ślubu, ale zanim to... zdążyli wziąć udział w programie "Azji Express", którego emisja rozpoczyna się już 31 sierpnia o godzinie 19:30. Przy okazji promocji show, naszej reporterce udało się porozmawiać z Jackiem i Oliwierem i wypytać co nieco o ślubne plany.

Ceremonia najprawdopodobniej odbędzie się we Włoszech i to już w przyszłym roku. Zakochani mają jednak problem z dogadaniem się do rozmachu uroczystości. Okazało się, że jednocześnie marzy im się skromny ślub w otoczeniu tylko najbliższych osób, z drugiej zaś - chcieliby, by towarzyszyli im w tym dniu także przyjaciele. Myślą więc o zorganizowaniu dwóch ceremonii.

Jeśli to będą Włochy, to też nie do końca możemy wziąć taki ślub-ślub, nie dostaniemy papierka. Będzie to ślub humanistyczny (...) I tak myślimy. Całe szczęście jest jeszcze rok i zobaczymy, jak te związki partnerskie będą wyglądały w Polsce, ale myśleliśmy, żeby zrobić we Włoszech taką. (...) Jesteśmy po pierwszym spotkaniu z wedding plannerką

Jacek i Oliwier opowiedzieli nam także o budżecie oraz emocjach, jakie towarzyszą im w związku z przygotowaniami do tak ważnego dnia. Obejrzyj wideo, żeby przekonać się, co nam zdradzili!

Zobacz także

Reklama

zobacz także: Jacek Jelonek również oświadczył się swojemu ukochanemu. Za cenę pierścionka można polecieć na wakacje