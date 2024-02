Na przełomie grudnia i stycznia czytelnicy Party.pl oddawali głosy w naszym plebiscycie "Gwiazdy Party" - także w kategorii "Para Roku". Czas oficjalnie ogłosić zwycięzców - są to Jacek Jelonek oraz Oliwer Kubiak! Panowie pokonali m.in. Wersow i Friza oraz Roksanę Węgiel i Kevina Mgleja!

Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak parą roku 2023!

Poznali się na planie pierwszego w Polsce randkowego show dla gejów - "Prince Charming". Swój związek ukrywali przed wszystkimi, przez prawie pół roku, by nie zdradzić finału programu. Dziś, po niemal dwóch latach od emisji, Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak wciąż mogą cieszyć się swoim szczęściem, a przy okazji... pomagają innym ze społeczności LGBTQ+. W 2023 roku swoją premierę miał specjalny komiks, z konkretnymi poradami prawnymi dla tego środowiska! I to m.in. za to czytelnicy Party.pl docenili Jacka oraz Oliwera - nasza statuetka, z rąk redaktora naczelnego, powędrowała w ich ręce!

Nie mogło obyć się bez wywiadu z Jackiem i Oliwerem, który znajdziecie na naszym kanale na YouTubie! W rozmowie Kubiak i Jelonek poruszyli temat m.in. związków partnerskich czy sytuacji osób LGBTQ+ w Polsce. Czy sami planują sformalizować swój związek? Zobaczcie naszą rozmowę ze zwycięzcami plebiscytu "Gwiazdy Party"!

Serdecznie gratulujemy!