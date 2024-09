Jacek Jelonek jako pierwszy w Polsce "Prince Charming" szukał miłości w programie — los tak chciał, że mu się to udało. Uczestnik show jest w szczęśliwym związku z Oliwerem Kubiakiem, z którym zaręczył się w te wakacje. Jak para wspomina początki swojego związku, gdy musieli się ukrywać? Wszystko nam opowiedzieli!

Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak poznali się dzięki programowi "Prince Charming Polska". Kubiak musiał walczyć o serce Jelonka z 12 innymi mężczyznami, którzy również zabiegali o jego względy. Finalnie to właśnie jemu udało się skraść serce pierwszego w Polsce "Prince Charming" i do dziś są szczęśliwą parą. W lipcu Jacek Jelonek przyjął oświadczyny swojego partnera, który postanowił zapytać o jego rękę w pięknej scenerii we Włoszech. Teraz na parę czeka kolejne wspólne wyzwanie — oboje wystąpią w programie "Azja Express". W rozmowie z naszą reporterką Party.pl narzeczeństwo wróciło wspomnieniami do początku ich związki i zdradzili, czy trudno się poznaje na oczach milionów Polaków.

Musieliśmy zaczekać, aż program będzie miał swoją premierę, potem trwało to parę ładnych miesięcy, do finału więc musieliśmy się ukrywać i tak się śmiejemy, bo wtedy jeszcze była no końcówka pandemii, a w pandemii przecież małżeństwa, które ze sobą na co dzień nie obcowały były nagle zamknięte w domu i to był prawdziwy test dla nich, no to my się śmialiśmy, że jest to też taka nasza mała pandemia, bo jedyne miejsce, w którym mogliśmy się spotykać no to było mieszkanie

— dodał Oliwer Kubiak.