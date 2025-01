"Królowa Przetrwania" to prawdziwy hit stacji TVN7. Do drugiej edycji programu produkcja show zaprosiła 12 znanych celebrytek z telewizji i mediów społecznościowych, a w gronie walczących o tytuł "Królowej Przetrwania" i nagrodę pieniężną są między innymi Paulina Smaszcz, Agnieszka Kotońska, Kasia Nast, Ola Ciupa, Magdalena Stępień, Agnieszka Kaczorowska czy Ola Tomala. Ostatnio w dżungli zrobiło się naprawdę gorąco, kiedy to właśnie Agnieszka Kaczorowska dołączyła do programu. Ola Tomala nie ukrywała, że pewne zachowanie Kaczorowskiej mocno ją zabolało.

Poczułam się taka nie wiem... gorsza? - powiedziała wprost Ola

Co się dokładnie wydarzyło? Szczegóły poniżej!

Kim jest Ola Tomala z "Królowej Przetrwania"?

Aleksandra "Ola" Tomala to 29-letnia uczestniczka programów telewizyjnych, pochodząca ze Świdnicy. Od najmłodszych lat brała udział w konkursach piękności, w tym w wyborach Miss Dolnego Śląska. Zawodowo jest instruktorką jazdy konnej.

Popularność zyskała dzięki udziałowi w czwartej oraz siódmej edycji programu "Love Island. Wyspa miłości". W programie dała się poznać jako pewna siebie osoba, która wie, czego chce. Ola jest również aktywna w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie (@ola_loveisland4i7) obserwuje ponad 90 tysięcy osób. Tomala dzieli się tam zdjęciami z podróży, sesji zdjęciowych oraz momentami związanymi z jej pracą z końmi.

Od 6 stycznia 2025 roku możemy ją oglądać w drugiej edycji "Królowej Przetrwania".

Ola Tomala gorzko o Agnieszce Kaczorowskiej w "Królowej Przetrwania"

W czwartym odcinku "Królowej Przetrwania" Ola Tomala postanowiła przed kamerami odnieść się do zachowania Agnieszki Kaczorowskiej, po którym przyznała wprost, że zrobiło jej się przykro. Wszystko przez to, że Ola miała okazję poznać Agnieszkę już lata temu, bo razem występowały na turniejach tańca. W programie aktorka jednak jej nie poznała, co wywołało u Oli mieszane uczucia.

Agnieszka jest osobą, z którą ja nigdy nie miałam na pieńku, między nami nic złego się nie wydarzyło. Po prostu wczoraj zdziwiłam się, że w ogóle mnie nie poznała. Razem tańczyłyśmy na turniejach tańca, dlatego też zrobiło mi się bardzo przykro. - wyznała wprost Tomala

Ola bardzo przeżywała tę sytuację i postanowiła także wygadać się Mariannie Schreiber. W tej rozmowie Tomala nie gryzła się w język i ostro podsumowała Kaczorowską!

Znamy się z Agnieszką z tańców, ona po prostu mnie nie pamięta, nie poznała, czy po prostu udaje, nie wiem... Ona zawsze była taka, że po prostu wysoko nosiła nos i taka trochę ,,co to nie ja''. I nic mi ta osoba nie zrobiła, ale być może gdybyśmy się poznały i porozmawiały, to byłoby inaczej, ale szczerze mówiąc, wątpię, bo wydaje mi się, że ten uśmiech nie jest szczery. - dodała Ola

Uczestniczka "Królowej Przetrwania" postanowiła porozmawiać na ten temat także z Agnieszką Kotońską.

Poczułam się taka nie wiem... gorsza? Takie może udawanie, że się kogoś nie zna, nie wiem. - powiedziała wprost Ola

Co ciekawe produkcja show postanowiła zapytać Agnieszkę Kaczorowską o Olę. Wówczas aktorka przyznała, że po prostu jej nie pamięta.

W ogóle nie wiem, o kim mówimy. Ola Tomala? Po prostu jej nie pamiętam, no ale ona chyba już dawno nie tańczy - powiedziała Agnieszka Kaczorowska

Jak się jednak okazało, nie tylko Kaczorowska "podpadła" Tomali. Ola przed kamerami wyznała także, że ma poczucie, iż koleżanki z programu wcale nie chcą jej bliżej poznać i tak naprawdę nic o niej nie wiedzą.

Wydaje mi się, że dziewczyny nie są mnie ciekawe - poznania mnie, jaka ja jestem, co ja robię, jak wyglądało moje życie, jakie mam plany na przyszłość. One nic o mnie nie wiedzą - skąd ja jestem. Może wiedzą, ile mam lat, ale nic nie wiedzą o mnie. Nic, zero! I tak po prostu jest i ja to ciągle dźwigam, ja to biorę na bary. - podsumowała Tomala

Co sądzicie o całej "dramie"?

Screen/Królowa Przetrwania TVN

