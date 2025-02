Marianna Schreiber, uczestniczka programu "Królowa przetrwania", opublikowała na swoim Instagramie prywatne notatki, które, jak twierdzi, należą do Agnieszki Kaczorowskiej i innej uczestniczki show. Notatki te sugerują istnienie bliskiej relacji między Kaczorowską a członkiem ekipy produkcyjnej programu. Schreiber podkreśliła, że zdecydowała się na ten krok w odpowiedzi na rzekome manipulacje i fałszywy wizerunek prezentowany przez Kaczorowską. Wkrótce doszło też do spięcia między nią a inną celebrytką biorącą udział w produkcji, czyli Elizą Trybałą. W rozmowie z naszym reporterem zamieszanie skomentowała Ola Tomala.

W wywiadzie udzielonym naszemu reporterowi Ola Tomala przyznała, że choć jest zaskoczona aferą, to wiedziała o istnieniu tajnej korespondencji. Zdradziła, że wcześniej Marianna Schreiber powiedziała jej o posiadaniu zdjęć notatek. Zasugerowała też, że może je opublikować.

Ja wiedziałam, że takie coś może nastąpić, bo Marianna mi o tym mówiła już dużo wcześniej. No i byłam w szoku, bo nie powiedziała mi, że to zrobi na pewno. Nie było takiego momentu rozmowy. Ja jej wcześniej mówiłam, żeby się zastanowiła nad tym wszystkim, czy to ma sens. Też jestem zaskoczona

W dalszej części rozmowy Tomala stwierdziła, że Marianna Schreiber nie konsultowała z nią swojego planu. Opublikowała treść tajnej konwersacji, ponieważ uznała to za stosowne. Tomala przyznała też, że prowadzenie takiej wymiany wiadomości na planie programu „Królowa przetrwania” nie było zbyt eleganckie ze strony zaangażowanych uczestniczek. Okazuje się, że gwiazda sama zauważyła notes z listami i powiedziała o nim Schreiber lub Agnieszce Kotońskiej.

Zrobiła to, co uważała, tak jak czuła. Nie wiem, z kim to konsultowała. Ze mną nie. Ja tylko byłam poinformowana, że takie notatki są. Ja widziałam notatki już w programie. Widziałam, że dziewczyny wymieniają się notesem. Powiedziałam to Mariannie albo Agnieszce Kotońskiej. Nie pamiętam. (…) Powiedziałam, że widziałam notatki i że uważam, że jest to mega nie w porządku. Jesteśmy w programie, rozmawiajmy. Po co robić jakieś takie rzeczy? Takie notatki?

