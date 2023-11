Marvin Kruciński i Karolina "Mallu" Majewska w "Hotelu Paradise" nie ukrywali, że połączyło ich prawdziwe uczucie. Po powrocie do Polski podjęli ważne decyzje i kontynuowali tę relację. Szybko okazało się, że rzeczywistość zweryfikowała ich wspólne plany. Para zamieszkała razem, a jak dziś wyglądają ich relację? Marvin wszystko opowiedział!

Mallu i Marvin z "Hotelu Paradise" są razem po programie?

Mallu w "Hotelu Paradise" zdecydowała się nawet sama opuścić program dla dobra ich relacji. Para była pewna, że połączyło ich wyjątkowe uczucie i po zakończeniu przygody z programem przyjdzie im jedynie pielęgnowanie tego związku. Szybko okazało się, że starcie z rzeczywistością i nawarstwiające problemy sprawiły, że ostatecznie Mallu i Marvin z "Hotelu Paradise"rozstali się, choć po programie nic tego nie zapowiadało, a Marvin przeprowadził się nawet do Mallu do Częstochowy. W wywiadzie dla "Co za Tydzień" Marvin opowiedział, jak naprawdę wyglądała ich relacja.

Nasza relacja po powrocie do Polski była pod delikatnym znakiem zapytania, więc musieliśmy podjąć konkretną decyzję. Któreś z nas musiało iść na kompromis i przeprowadzić się do drugiej połówki. Trafiło na mnie, bo ja miałem trochę mniej do stracenia, oczywiście nie biorąc pod uwagę pracy, znajomości, rodziny i tak dalej.... to wszystko musiałem na ten moment odciąć, rzucić i wyjechać do Częstochowy. Po dosłownie tygodniu pobytu w Polsce już taką decyzję podjąłem, bo tak naprawdę, co mieliśmy do stracenia? Mieliśmy bardzo mocne i silne uczucia, które chcieliśmy pielęgnować

Hotel Paradise Marvin

Para mieszkała razem pół roku, ale niedługo przed emisją programu "Hotel Paradise" Mallu nagle zmieniła zdanie i miała oznajmić Marvinowi, że chce znów mieszkać sama. Uczestnik nie ukrywa, że próbował ratować związek, ale nic nie działało.

Nie chciałem rozstania, naprawdę wierzyłem w to, że nasza para przetrwa. Robiłem, co w mojej mocy, żeby tak było i żeby między nami było w końcu dobrze. W pewnym momencie już nie wiedziałem, co mam zrobić, bo wykorzystałem limit swojej cierpliwości, limit wszystkich narzędzi, jakie mogłem w tamtym momencie zastosować i naprawdę już nic nie skutkowało, więc taką naprawdę logiczną decyzją było to rozstanie

Marvin nie ukrywa, że kochał Mallu, ale trudne rozstanie, a potem chęć powrotu z jej strony sprawiły, że nie chciał, aby tak wyglądał jego związek:

Cały czas ją kochałem, więc ciężko było mówić o tym, żeby po prostu zamknąć temat i ruszyć do przodu, bo to było niemożliwe w mojej głowie. Byliśmy oboje pod wpływem uczuć. Wiem, że Karolina również, nie mogę jej tego odebrać. Rozmawialiśmy o potencjalnym powrocie do siebie (...) Bardzo dużo tematów w trakcie wyszło, które też uświadomiły mi, że to już jest troszeczkę game over, jeśli chodzi o nasz związek, bo nie oszukujmy się, nie jesteśmy jakąś rzeczą, którą możemy sobie odłożyć na chwilę na bok i za moment do niej wrócić, jeśli tego chcemy. To tak nie działa wyznał szczerze Marvin.



Co ciekawe, sam Marvin przyznał, że po miesiącu jego wspólnego życia z Mallu pojawiły się pierwsze kłótnie, ale na bieżąco starali się wyjaśniać problemy, niestety było ich zbyt wiele, a doszły też problemy finansowe i ostatecznie zapadła decyzja w sprawie rozstania.