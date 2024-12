Ada i Michał poznali się ponad dwa lata temu w 9. edycji "Rolnika" - od tamtej pory sporo zmieniło się zarówno w ich prywatnym życiu, jak i w programie TVP, który doczekał się dwóch kolejnych edycji! To, co pozostaje niezmienne to jednak miłość między Adą i Michałem, którzy w ubiegłym roku wzięli ślub. Teraz para, po dłuższej nieobecności na Instagramie, podzieliła się pewnym ważnym ogłoszeniem! Fani nie posiadają się z radości.

Ada i Michał z "Rolnika" w końcu to ogłosili. Fani w euforii

11. edycja "Rolnika" właśnie dobiegła końca, jednak fani, którzy nie mogą doczekać się, aż znowu zobaczą "rolnikową ekipę" na ekranie, nie muszą się martwić! Już 25 grudnia TVP wyemituje specjalny, świąteczny odcinek show, w którym wezmą udział pary znane z poprzednich edycji. Ada i Michał z 9. edycji "Rolnika" właśnie przekazali fanom ważne ogłoszenie w tej sprawie!

Jak się okazuje, Ada i Michał z "Rolnik szuka żony" również spotkają się z telewidzami w trakcie świąt Bożego Narodzenia - a dokładniej, 25 grudnia. To właśnie wtedy rodzinną atmosferę umili widzom tak, jak w poprzednich latach świąteczny odcinek show!

Będziemy w świątecznym odcinku ''Rolnik szuka żony''! Zapraszamy już 25 grudnia o 18:35 przed telewizory - przekazała Ada z ''Rolnika''.

Fani natychmiast wpadli w zachwyt po publikacji wpisu przez Adę i Michała z "Rolnika". Przyznawali, że bardzo ich ciekawi, co słychać u pary, a także że ... rolnik zmienił się u boku swojej wybranki. Też to dostrzegacie?

Ada zawsze była przepiękna ale czy widzicie jak pod skrzydłami Ady zmienił się Michał?

Czasami zaglądam na Wasze profile. Cieszę się, że jesteście razem i mam nadzieję, że macie się w zdrowiu i szczęściu

Fajnie było się zobaczyć, wszyscy w jednym miejscu i w tej świątecznej otoczce - napisała Joasia z ''Rolnika''.

Fajnie będzie Was zobaczyć, uwielbiam Waszą dwójkę

Nie tylko Ada i Michał z 9. edycji "Rolnika" cieszą się dużą sympatią fanów - również Klaudia i Valentyn są obiektem zainteresowania internautów. Ta relacja również rozwija się jak najlepiej, a ostatnio w "Pytaniu na śniadanie" para opowiedziała o swoich przygotowaniach do ślubu, które ruszyły pełną parą!

Ślub w przyszłym roku, praktycznie wszystko mamy dograne - mówiła Klaudia w ''Pytaniu na śniadanie''.

Czekacie na kolejny ślub w "Rolniku" i na świąteczny odcinek show? My bardzo!

