11. edycja programu "Rolnik szuka żony" była inna niż wszystkie! Uczestnicy bardzo poważnie podchodzili do swoich wyborów i starali się podejmować przemyślane decyzje. Ostatecznie okazało się, że nie wszystkie relacje przetrwały i jeszcze przed finałem Adam zerwał z Wiktorią, a tymczasem Sebastian zdecydował się podziękować Kasi, a o jego decyzji miał przesądzić jeden wspólnie spędzony weekend bez obecności kamer. W zwiastunie finałowego odcinka "Rolnik szuka żony" Sebastian nie ukrywa, że odczuwa niepokój i trochę obawia się tego, jak potoczą się rozmowy. Tymczasem niemal całą uwagę przyciąga Patrycja. Internauci sugerują, że czymś zaskoczy...

Internauci poruszeni zachowaniem Patrycji w zwiastunie finału "Rolnik szuka żony"

Program "Rolnik szuka żony" to bez wątpienia jedyny taki randkowy hit, który ma na koncie tyle sukcesów w postaci par, które odnalazły miłość. Niemal w każdej edycji powstają też przyjaźnie, a wielu uczestników po zakończeniu przygody z programem zdecydowało się na obecność w mediach społecznościowych i dodatkową karierę influencera. Tymczasem dobiega końca 11. edycja "Rolnik szuka żony" i widzowie trzymają kciuki za relację Ani i Marcina oraz Rafała i Dominiki, którzy faktycznie bez większego pośpiechu starają się budować swoje związki. Już wiadomo, że nie wszystkim się udało i fani są poruszeni, tym co spotkało Wiktorię ze strony Adama, który nie do końca był z nią szczery i ostatecznie zerwał z rolniczką. Mnóstwo emocji budzi też finałowy zwiastun 11. edycji "Rolnik" i słowa Patrycji skierowane do jednej z osób:

I co? Zaskoczona? mówi Patrycja w zwiastunie finału 'Rolnik szuka żony'

Internauci są poruszeni i sugerują, że coś więcej wydarzy się w finale, bo Patrycja pewna i dumna z siebie patrzy w obiektyw kamery. Fani piszą wprost, że Pati swoimi słowami najwyraźniej zdecydowała się wbić komuś szpilę.

Ale jeżeli takie bezczelne słowa powiedziała do konkurentki to szkoda gadać. Mam nadzieję, że powiedziala to do kogoś innego.

Patrycja opuściła gospodarstwo Sebastiana, dając mu wolną drogę, aby lepiej poznał Kasię, skoro było mu do niej bliżej. Wtedy ona sama postanowiła usunąć się w cień, ale wcześniej internauci nie do końca wierzyli w jej szczere intencje. Teraz fani dostrzegają, że Patrycja w zwiastunie wygląda na bardzo pewną siebie i widać uśmieszki na jej twarzy. Pojawiają się sugestie, że Sebastian jednak zadzwonił do Patrycji, tak jak to zapowiadał tuż po rozstaniu z Kasią.

Pati jaka dumna siedzi, jakby miała ku temu powody

Jakby los na loterii wygrała. Tiaaa, ona tam się odnajdzie, Kasia - nie

Może Sebastianowi potrzebna taka kobieta jak Patrycja sprowadzi go na ziemię

Ona go na pewno ustawi. Widać, że ma charakterek. Kasia za dobra i za spokojna - komentują internauci

Czyżby w finale 11. edycji powtórzyła się sytuacja z 10. sezonu, kiedy Waldemar nagle zaskoczył informacją, że dali sobie szansę z Dorotą, która wcześniej opuściła jego gospodarstwo. Tego dowiemy się już w niedzielę!

