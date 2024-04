Za 2 dni odbędzie się wielki finał 9. edycji "Love Island". W grze pozostało tylko kilka par. Którzy uczestnicy musieli pożegnać się z programem na ostatniej prostej przed finałem? Podano już finałowy skład "Love Island 9". Jarek chciał sam odejść z programu.

Jarek chciał odejść "Love Island 9" przed finałem

W "Love Island" pozostało tylko pięć par. W programie możemy wciąż oglądać takie pary jak: Zuzia i Jarek, Asia i Rafał, Patrycja i Robert, Amanda i Dan oraz Angelika i Mateusz. W ubiegłym tygodniu z "Love Island" z hukiem wyrzucono Nicole i Mateusza ale fani zastanawiają się również, czy Jarek nie zdecyduje się by opuścić program tuż przed finałem. Dzisiaj uczestników czekał ostatni "krąg ognia" przed finałem i ostatecznie poznaliśmy finałowy skład.

Już na początku odcinka widzowie dowiedzieli się, że Jarek chce odejść z "Love Island". Zakomunikował to nie tylko Zuzi ale również pozostałym uczestnikom, którzy postanowili od razu interweniować i przekonać go by jeszcze przemyślał swoją decyzję i podjął ją kolejnego dnia. Jarek dał się przekonać.

Monte musiał uświadomić Zuzie, że powinno jej być przykro że Jarek za nią nie chce wyjść, nie wytrzymam

Zuza bardzo niepewna siebie, potrzebuje ciągłego zapewnienia, sugeruje, że on po programie ją zostawi itp, szkoda chłopa

Jarek szczerze nie wkurzaj mnie, siedź na dupie bo mam zamiar na Ciebie głosować i nie tylko Ja - komentują fani na Instagramie Love Island.

Konflikt Jarka i Zuzi z "Love Island" na szczęście odszedł na dalszy plan. Jednak dwie z par i tak dzisiaj musiały pożegnać się z programem.

Wiemy, kto jest w finale "Love Island 9"

Ostatecznie do finału "Love Island" weszli: Zuzia i Jarek, Patrycja i Robert oraz Asia i Rafał. Z "Love Island" tuż przed finałem musieli pożegnać się Angelika i Mateusz a także Amanda i Dan.

