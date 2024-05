Co z kolejną edycją "Love Island"? Czy jesienią widzowie zobaczą dziesiąty sezon randkowego show, które początkowo było emitowane w Polsacie, a później zostało przeniesione do Telewizyjnej Czwórki? Media przekazały niepokojące informacje ws. programu prowadzonego przez Karolinę Gilon. Edward Miszczak ponoć podjął już decyzję...

"Love Island" to jeden z najpopularniejszych programów randkowych w naszym kraju. Widzowie pokochali show prowadzone przez Karolinę Gilon i z pewnością już nie mogą doczekać się kolejnej odsłony i nowych uczestników, którzy szukają miłości na wyspie miłości. Niestety, teraz media przekazały złe informacje dla wszystkich fanów "Love Island". Według ustaleń serwisu Plotek Edward Miszczak podjął ważną decyzję dotyczącą przyszłości randkowego show!

Według ustaleń serwisu Plotek Edward Miszczak zdecydował, że jesienią br. widzowie nie zobaczą dziesiątej edycji "Love Island". Władze Polsatu mają nadzieję, że po dłuższej przerwie program znów przyciągnie więcej widzów przed telewizory.

To taka strategia oparta na sentymencie, który sprawdził się w przypadku ''Tańca z gwiazdami''

To taka strategia oparta na sentymencie, który sprawdził się w przypadku ''Tańca z gwiazdami''

A co z Karoliną Gilon? Okazuje się, że władze Polsatu nie zamierzają zrezygnować ze współpracy z gwiazdą.

W Polsacie uważa się, że przerwa od ''Love Island'' to doskonała okazja, by wystąpiła w ''Tańcu z gwiazdami''. Normalnie nie mogłaby, bo jak program startuje, to ona jest w Hiszpanii z uczestnikami swojego show

zdradza informator Plotka.