Przed nami piąty odcinek "Love Island" i zapowiada się na to, że program znów przyniesie widzom sporą dawkę emocji. Mamy zwiastun kolejnej odsłony randkowego, a w nim zaskakujące i tajemnicze wyznanie Karoliny i Marcina. Co powiedzą grupie? Czy zrezygnują z dalszego udziału w programie?

Co z Karolina i Marcinem z "Love Island"?

Emocje w ósmej edycji "Love Island" nie opadają. Największym zaskoczeniem w najnowszej odsłonie randkowego show z pewnością są Karolina i Marcin. Już po pierwszym odcinku okazało się bowiem, że były narzeczony uczestniczki "Love Island" wchodzi do willi. Była para przyznała, że rozstała się zaledwie kilka miesięcy temu. I chociaż zarówno Karolina jak i Marcin twierdzą, że są otwarci na kolejną miłość to widzowie zauważyli, że między nimi wciąż iskrzy.

Co ciekawe, pod koniec ostatniego odcinka fani "Love Island" mogli zobaczyć, co wydarzy się w kolejnej odsłonie. I tak Karolina tuliła się do Bartka, z którym jest w parze, a w pewnym momencie przerywa im Marcin i prosi byłą narzeczoną na rozmowę. Teraz okazuje się, że już dziś Karolina i Marcin ogłoszą coś swoim kolegom z willi...

- Oficjalnie chcieliśmy was poinformować, że to jest nasze zakończenie - powie Karolina.

Co jeszcze wydarzy się w nowym odcinku "Love Island"? Zobaczcie zwiastun programu! Myślicie, że Karolina i Marcin zrezygnują z dalszego udziału w show?

