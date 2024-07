"Love Island" cieszy się wielką sympatią widzów. Fani nawet po zakończeniu danej edycji śledzą losy par, które poznały się w programie. Niestety niewielki odsetek potencjalnych związków wytrzymują próbę czasu i najczęściej rozstają się chwilę po zakończeniu show. Inaczej jest w przypadku Magdy Karwackiej i Igora Łubkowskiego, którzy mimo braku wygranej są ze sobą po dziś dzień. Teraz rozpoczynają nowy rozdział w życiu. Ależ radość!

Magda i Igor z "Love Island" dzielą się swoją radością!

Magdalena Karwacka i Igor Łubkowski poznali się podczas drugiej edycji "Love Island". Kobieta miała huczne wejście do programu i oczarowała niemalże wszystkich mężczyzn, którym na jej widok odebrało mowę. Ostatecznie Magda związała się z Igorem, a widzowie ich pokochali. Ich uczucie okazało się na tyle prawdziwe, że postanowili kontynuować swoją relację już poza murami willi "Love Island". Niedługo później ze sobą zamieszkali, a teraz czas na nowe!

Magdalena Karwacka właśnie opublikowała nowy wpis na Instagramie i podzieliła się z fanami naprawdę cudowną informacją! Jest czego gratulować.

Nowy rozdział! Jeszcze dużo pracy, ale będzie pięknie! Jestem podekscytowana, jednocześnie też zestresowana. Chyba będę musiała stanąć na głowie, żeby to ogarnąć (patrzcie ostatnie zdjęcie ) - napisała była uczestniczka Love Island.

W końcu zakochani będą mieli własne "cztery ściany". Fani od razu ruszyli z gratulacjami!

Wow, gratulacje!

Ten taras robi mega robotę. Brawo Madzia

Gratulacje! Fajny etap przed Tobą - rozpisują się fani.

Co ciekawe, w ubiegłym roku Igor z "Love Island" zdał prawo jazdy, co również postanowił ogłosić na swoim Instagramie. Wygląda na to, że krok po kroku para buduje swoje wymarzone życie. Fani zapewne nie mogą doczekać się dalszych deklaracji z ich strony i trzymają kciuki za zaręczyny oraz ślub!

Póki co nie możemy doczekać się relacji z remontu mieszkania Magdaleny Karwackiej z "Love Island". A Wy? Śledzicie ich w mediach społecznościowych?

