Kuba Wojewódzki zaproponował coś, czego jeszcze nie było! We wtorek zapowiedział powstanie nowego programu na jego Instagramie, który będzie ukazywał się cyklicznie każdego tygodnia. Do swojego nowego show Kuba zaprasza gości ze świata mediów i gwiazd. Pierwszym gościem we wtorkowym odcinku była Małgorzata Socha. Czego się spodziewaliśmy? Fajerwerków. A tymczasem... Zobaczcie sami!

Oto nowy "program" Wojewódzkiego. Niektórzy z fanów zaczęli dopytywać się Kuby, czy to tylko zapowiedź odcinka, a może jakiś żart. Innym taki skrócony format bardzo się spodobał!

ale strollował wszystkie media haha ;-) - napisał jeden z fanów. Ale o co chodzi? - dopytują inni. Liczyłem na coś podobnego do programu TVN, ale widać że to chyba nie o to chodzi. - czytamy dalej.

A wy co myślicie o nowym pomyśle Kuby? Rzeczywiście zabawne?

Pierwszym gościem w programie Kuby na Instagramie była Małgorzata Socha.

Niestety odcinek z Sochą był bardzo krótki.

Podoba wam się nowy "program" Kuby?