Kamera Party.pl odwiedziła Agnieszką Kaczorowską i Nikodema Rozbickiego na treningach do "Tańca z Gwiazdami". Z okazji wczorajszego Dnia Kobiet gwiazdor serialu "Powiedz TAK!" podarował tancerce piękne kwiaty. I to był sposób, by Agnieszka była... łagodniejsza!

Reklama

Nikodem przyznaje wprost: "Agnieszka Kaczorowska jest tyranem!" Ale w tak wyjątkowy dzień nie mógł nie podarować jej kwiatów. I... tym ją kupił. Podczas treningu było bardzo miło i serdecznie. Jak zwykle też bardzo ciężko:

Jest taka miła, bo ją przekupiłem. Aga wbiega z tą swoją musztrą, ja czekam tylko na komendy... Ale nagle wyjmuję kwiaty i zrobiło się sympatycznie. Dzisiaj jest wyjątkowo miło, zawsze jest miło, ale jest też ciężko. Aga jest tyranem, trzeba to przyznać - śmieje się Nikodem Rozbicki.

Agnieszka zaś zdradziła, jak jej się trenuje z Nikodemem i czy różni się od jej poprzednich partnerów - m.in. Łukasza Kadziewicza czy Rafała Maślaka. Zobaczcie koniecznie, co nam powiedziała!

Zobacz także: Kto wygra "Taniec z Gwiazdami"? Oto faworyci 5. edycji. Jesteście ciekawi, kto ma największe szanse?

Zobacz także

Nikodem i Agnieszka na sali treningowej.

Agnieszka Kaczorowska otrzymała piękne kwiaty od Nikodema.

Reklama

Agnieszka Kaczorowska i Nikodem Rozbicki dali z siebie wszystko w 1. odcinku.