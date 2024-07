Agnieszka Kaczorowska świętuje Dzień Kobiet na sali treningowej z Nikodemem Rozbickim, przygotowując się do kolejnego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Aktor serialu "Powiedz TAK!" postarał się sprawić przyjemność tancerce i kupił jej bukiet pięknych tulipanów.

Agnieszka Kaczorowska jest fanką serialu "Powiedz TAK!", w którym gra Nikodem. Ogląda od początku nową produkcję Polsatu, skupia się jednak na treningach do show. Jak mówi:

Całymi dniami daję Nikodemowi wycisk na sali, a we wtorkowe wieczory oglądam jego wyczyny aktorskie w serialu Powiedz TAK!". Serial lekki, przyjemny, zabawny i wciągający. Czas do piątkowego występu leci zdecydowanie zbyt szybko, a do wtorkowego kolejnego odcinka zbyt wolno. Taki paradoks! Zapraszam do oglądania obu produkcji. Warto! - mówi tancerka.