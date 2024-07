Nikodem Rozbicki debiutował w filmie "Bejbi, blues". Jego kariera aktorka szybko się rozwijała i postanowił pójść o krok dalej i wylecieć do USA, gdzie szlifował swoje umiejętności na "The Lee Strasberg Theatre & Film Institut".

Nikodem Rozbicki jeszcze do niedawna był w związku z piosenkarką Julią Wieniawą. Odkąd wyleciał za ocean, nie ukrywał, że jest mu tam dobrze, ale brakuje mu ukochanej.

Jest mi tam niezwykle dobrze, chociaż to też pewnego rodzaju wyzwanie. Jestem daleko od domu, mojej kobiety, a także od takiego komfortowego życia, które stworzyłem sobie na przestrzeni 30 lat w Warszawie, w mieście, które kocham, w którym się urodziłem i znam niemal każdy zakamarek. Z drugiej strony jestem w nowym miejscu, które zaczynam traktować jako taki swój drugi dom. Poznaję wspaniałych ludzi. Poza tym jest to miasto wspaniałej energii gonienia własnych marzeń. Inspirująca jest także sama szkoła, która mnie pozytywnie zaskakuje. Wiedziałem, że będzie tam fajny poziom, ale myślałem, że głównie będę pracował na amerykańskich dramatach, a okazało się, że pracuję m.in. nad Szekspirem

Jednak uczucie nie przetrwało próby czasu i odległości i para rozstała się, co potwierdziła Julia Wieniawa. Wczoraj do sieci trafiły zdjęcia piosenkarki z raperem. Paparazzi przyłapali Julię u boku rapera Skipa z zespołu "Miętha". Tym razem to Nikodem Rozbicki dodał serię nowych zdjęć na Instagram. Na dwóch z nich widzimy aktora u boku Scout LaRue Willis.

Moja podróż do Los Angeles przyniosła mi wiele wspaniałych przygód. Kulminacją tego pierwszego etapu był film, który właśnie skończyliśmy kręcić. Jestem wdzięczna za wszystko, co się wydarzyło, że miałem odwagę tu przyjechać i że spotkałam na swojej drodze tak wspaniałych i utalentowanych ludzi. Wielkie brawa dla całego zespołu! Kocham Was!!! To będzie coś. Bądźcie czujni

