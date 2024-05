Za nami finał 8. edycji "Hotelu Paradise", który wygrali Agnieszka i Jędrek. Ostatni odcinek hitowego show stacji TVN7 dostarczył widzom naprawdę wielu emocji, a to wszystko dlatego, że Agnieszka zdecydowała się rzucić kulą na polu 100 tys. złotych i tym samym to ona zgarnęła całą nagrodę pieniężną. Sama zwyciężczyni show po finale programu przyznała, że spodziewała się, iż jej decyzja może wywołać kontrowersje, jednak nie przypuszczała, że spadnie na nią aż tak ogromna fala hejtu, w tym groźby. Agnieszka postanowiła powiedzieć temu dość i podjęła stanowcze kroki.

Agnieszka o hejcie po finale "Hotelu Paradise"

Choć wielki finał 8. edycji "Hotelu Paradise" już za nami, to jednak emocje wciąż nie opadają, a wręcz przeciwnie. Wszystko przez to, że Agnieszka zdecydowała się rozbić złotą kulę na ścieżce lojalności i swoją decyzją rozzłościła wielu fanów show. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy krytykujących postawę Agnieszki i niestety, nie zabrakło również bardzo przykrych wiadomości i hejtu. Co więcej, zwyciężczyni "Hotelu Paradise" zaczęła otrzymywać nawet wiadomości, w której grożono nie tylko jej, ale także jej rodzinie.

Groźby przelały czarę goryczy. Agnieszka z "Hotelu Paradise" postanowiła nie zwlekać i od razu zgłosiła całą sprawę na policję.

Aktualnie jestem w drodze na komisariat policji, bo granica została przekroczona. Groźby w moim kierunku i co najgorsze mojej rodziny, to zbyt wiele. Spodziewałam się, że po finale rozpęta się burza, ale nie spodziewałam się przekroczenia aż tylu granic - przekazała na swoim Instagramie, Agnieszka

Na szczęście Agnieszka może też liczyć na wsparcie wiernych fanów. Zwyciężczyni "Hotelu Paradise" postanowiła im za to podziękować.

W tym całym hejcie, który się na mnie aktualnie wylewa, chciałabym podziękować wszystkim, którzy okazują mi wsparcie. Jest Was naprawdę sporo. Albo w tym wypadku potrafią chociażby odróżnić życie realne od programu telewizyjnego. - przyznała Agnieszka

