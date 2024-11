Wujaszek Fericze z pewnością jest dumny z uczestniczek drugiej edycji "Kanapowczyń". Nie tylko dały z siebie wszystko podczas wyzwania, którego podjęły się w ramach programu TTV ale także nie osiadły na laurach po jego zakończeniu. Zobaczcie ich najnowsze zdjęcie.

Reklama

Nie poznałam Kanapowczyń na nowym zdjęciu

Krzysztof Ferenc daje z siebie wszystko by pomóc uczestnikom zawalczyć o lepsze życie. Przemiany uczestników "Kanapowców" i uczestniczek "Kanapowczyń" robią wrażenie. Niedawno zakończył się drugi sezon programu, w którym to mieszkanki Dolnego Śląska miały okazję podjąć się walki o własne zdrowie. Kiedy trener uświadomił im do czego mogą doprowadzić swoje zdrowie a nawet życie, nie zmieniając swoich nawyków żywieniowych i nastawienia do aktywności fizycznej, dziewczyny były przerażone. Chociaż nie było łatwo nie poddały się osiągając spektakularne efekty.

"Kanapowczynie" nie tylko zrzuciły zbędne kilogramy i zadbały o swoje zdrowie ale także, zostały przyjaciółkami! W końcu nikt nie zrozumie ich tak dobrze, że one same. Agnieszka, Kasia, Alicja i Aneta pokazały wspólne zdjęcie:

Łącznie straciłyśmy ze 150 kg i tyle samo ubyło nam lat - napisała Agnieszka.

Internauci przecierają oczy, patrząc na ich zdjęcie i zastanawiają się czy to te same kobiety, których zmagania mieli okazję śledzić w drugim sezonie "Kanapowczyń". Wcale im się nie dziwię:

Nic tylko brać przykład

O jaaaa!!! Ale ekstra efekty u wszystkich Was dziewczyny! Brawo za piękne Panie, za wytrwałość i za miłość do siebie

Ale laski

Super, że się tak razem trzymacie - komentują internauci.

Największą sensację jednak wzbudziła metamorfoza Anety z "Kanapowczyń". Na pierwszy rzut oka niektórzy jej nie poznali wcale!

O Boże nie poznałam Anetki. Tak patrzę na to zdjęcie i myślę sobie... Co to za dziewczynka z nimi jest'? Super jesteście

Uwadze komentującej nie umknęło również, że na zdjęciu brakuje jednej uczestniczki.

PS. Gdzie Paula?

Instagram @aneta_kanapowczynie2_ttv.pl

W drugim sezonie "Kanapowczyń" Paula startowała z najwyższą wagą. Uczestniczka ważyła prawie 150 kg i nie była w stanie samodzielnie wykonać takich czynności jak ubranie skarpetek czy butów - w tym pomagały jej dzieci. Pauli było najtrudniej odnaleźć się w nowej rzeczywistości i jako jedyna z uczestniczek złamała zasady diety. Chociaż udało jej się zrzucić całkiem sporo kilogramów, to było to zbyt mało by mogła wziąć udział w finałowym zadaniu. Jednocześnie pokusa powrotu do starych nawyków była zbyt silna.

Też jestem ciekawa jak dalej jej losy się potoczyły - pisała inna z internautek.

Chociaż Paula nie pojawia się na wspólnych zdjęciach z koleżankami z programu, okazuje się, że nie poddała się w walce o nową, zdrową siebie. Jak internauci zobaczyli, jak dziś wygląda Paula z "Kanapowczyń" to nie ukrywali wzruszenia. Na nowych zdjęciach, podobnie jak Anetę, trudno ją rozpoznać. Fani cieszą się, że nie poddała się i zawalczyła o swoje zdrowie nie tylko dla siebie ale również dla trójki swoich dzieci. "Super, dzieci muszą być z Ciebie dumne, zwłaszcza córka". Czekacie na kolejny sezon?

Reklama

Zobacz także: Jestem pod wrażeniem metamorfozy Agnieszki z "Kanapowczyń". "Fenomenalna przemiana"