Aneta wzięła udział w "Kanapowczyniach" by zaszczepić w sobie zdrowe nawyki żywieniowe i zrzucić zbędne kilogramy. Uczestniczce show nie tylko to się udało, ale również postanowiła iść o krok dalej i kontynuowała odchudzanie nawet po emisji show. Od tego czasu minęły już dwa lata i 37-latka właśnie podzieliła się wspaniałą nowiną!

Aneta z "Kanapowczyń" przekazała wspaniałą nowinę

Program "Kanapowczynie" stał się wielkim hitem na antenie TTV. Uczestniczki, które decydują się na wzięcie w nim udziału, całkowicie zmieniają swoje życie. W 2. edycji show pojawiła się Aneta z Lewina Brzeskiego, która na co dzień prowadzi sklep spożywczy. Kobieta zaczynała swoją przygodę z odchudzaniem z wagą 112 kilogramów i finalnie udało jej się schudnąć ponad 30 kilogramów. Aneta z "Kanapowczyń" jest nie do poznania na zdjęciach na Instagramie i co najważniejszą jej przygoda ze zdrowym stylem życia nie zakończyła się po programie. Uczestniczka show nie tylko sama kontynuowała walkę ze zrzuceniem zbędnych kilogramów, ale również zaczęła eksperymentować ze swoim wyglądem.

W programie uczestniczka show miała krótkie blond włosy, ale tuż po nim zdecydowała się na odważną zmianę. Ostatnio Aneta z "Kanapowczyń" nie przestaje zaskakiwać i zdecydowała się przedłużyć sobie włosy. Zmiana totalnie odmieniła jej wygląd, a ona sama nie ukrywała, że świetnie się czuje w nowej odsłonie. Internauci byli tego samego zdania! Również Alicja z "Kanapowczyń" przeszła spektakularną metamorfozę, którą kontynuowała po programie. Warto dodać, że obie panie nadal utrzymują ze sobą kontakt po programie, o czym świadczą wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że uczestniczki wspierają się i motywują nawzajem. Trzeba przyznać, że robią świetną robotę, a my dalej trzymamy mocno za nie kciuki.

Aneta gdy brała udział w programie, to miała zaledwie 35-lat. Od tego czasu minęły już dwa lata, a ona sama przeszła spektakularną metamorfozę. Ostatnio na swoim InstaStories uczestniczka pochwaliła się, że obchodziła 37 urodziny i z tej okazji otrzymała przepiękny bukiet 37 czerwonych róż.

Tak! Dziś moje święto. 37-lat i 37 róż – napisała Aneta.

