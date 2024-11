Waldemar jeszcze w czasie trwania programu "Rolnik szuka żony" mówił o tym, że ponownie chciałby zostać ojcem i ma już syna, a teraz marzy o córce. Na początku października jego wielkie marzenie spełniło się, a Dorota urodziła córeczkę, której para nadała imiona Dominika Marcelina. Teraz Dorota pochwaliła się w mediach społecznościowych uroczym nagraniem i pokazała, jak Waldemar zajmuje się córeczką. Te kadry rozczulają do łez... Sami spójrzcie!

Waldemar z "Rolnik szuka żony" to tata na medal. Co za kadry!

Waldemar Gilas zdecydował się poszukać miłości w randkowym hicie Telewizji Polskiej. Jak wiadomo, program "Rolnik szuka żony" połączył już wiele par i dzięki niemu wielu uczestników spełniło marzenie nie tylko o znalezieniu swojej drugiej połówki, ale również o założeniu rodziny. W 10. edycji powstały dwie pary: Anna i Kuba oraz Dorota i Waldemar. W tym roku obie pary doczekały się narodzin dzieci i na świecie pojawili się Dariusz Jakub oraz Dominika Marcelina. Partnerka Waldemara tuż po rozpoczęciu wakacji przeprowadziła się do rolnika i początkowo pomagała mu w codziennych pracach, a obecnie skupia się na córeczce, która stała się prawdziwym oczkiem w głowie swoich rodziców.

Do tej pory Waldemar publikował niewiele zdjęć z Dominiką, ale teraz Dorota postanowiła to zmienić i pochwaliła się uroczym filmikiem, na którym widać, jak rolnik spędza czas ze swoją córeczką. Do nagrania dodała wymowny opis:

Córusia tatusia napisała Dorota w opisie do zdjęć Waldemara z córką.

Internauci są pod wrażeniem nagrania i nie ukrywają, że na te kadry patrzy się z ogromnym poruszeniem. Fani "Rolnika" nadal trzymają kciuki za Dorotę i Waldemara oraz rodzinę, jaką stworzyli:

Cudownie się na was patrzy, maleńka jest słodziachna, dużo miłości dla was. Rodzinka z przeznaczenia

Waldku gratuluje. Dużo szczęścia miłości

Do tej pory fani "Rolnika" sugerowali, że mała Dominika, która przyszła na świat na początku października jest bardzo podobna do swojego taty, ale teraz zdania na ten temat są podzielone i niektórzy dostrzegają, że dziewczynka staje się coraz bardziej podobna do swojej mamy:

Do mamusi podobna

Dorota i Waldemar z "Rolnik szuka żony" udowadniają, że nie zawsze pary, które na pierwszy rzut oka do siebie pasują przetrwają próbę czasu. Bywa też tak, jak w ich przypadku, że uczucie i szczęście przychodzi z czasem, a dziś tworzą zgrany duet i razem planują przyszłość dla siebie i dzieci.

Kibicujecie im?

