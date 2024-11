Flagowy program Telewizji Polskiej, czyli "Rolnik szuka żony" już nie raz sprawił, że rolnicy odnaleźli w nim miłość. Jedną z takich osób jest m.in. Waldemar Gilas, który zgłosił się do 10. edycji i szybko znalazł tę jedyną. Rolnik i jego ukochana Dorota pod koniec września doczekali się narodzin córki, a teraz snują ślubne plany. To wydarzenie ma się odbyć już niedługo! Dorota zdradziła, kiedy można się spodziewać ich wielkiego dnia!

Dorota z "Rolnika" zdradziła kiedy ślub z Waldemarem! To już wkrótce

Dorota i Waldemar poznali się w nietypowy sposób, bo na oczach milionów osób, które mogły śledzić ich niemalże każdy krok. Oboje zgłosili się do programu "Rolnik szuka żony". Waldemar początkowo zainteresowany był bardziej inną uczestniczką - Ewą i to z nią planował stworzyć związek, jednak różnice pomiędzy nimi okazały się nie do pogodzenia i w finałowym odcinku doszło do rozstania Ewy i Waldemara.

Żałuję tego, żałuję. To był impuls. Chyba poszedłem na ten ładny obrazek, ładną otoczkę - mówił w finale rolnik.

Waldemar szybko zrozumiał, że bliżej jest mu do Doroty, którą odesłał wcześniej do domu, dlatego po rozstaniu z Ewą postanowił odezwać się do kobiety i zawalczyć o jej serce. Fani programu początkowo byli sceptycznie nastawieni do ich relacji i nie wróżyli im wspólnej przyszłości, jednak zakochani nie przejmowali się ich słowami i pokazali, że to, co ich łączy jest prawdziwe.

Tuż przed Dniem Matki, Waldemar i Dorota zdradzili, że spodziewają się dziecka i nie ukrywali, że są z tego powodu bardzo szczęśliwi. Zakochani chętnie relacjonowali przygotowania do tej roli i nie mogli się doczekać, aż w końcu razem zamieszkają. W połowie wakacji Dorota, wraz z synem z poprzedniego związku, przeniosła się do rolnika i wspólnie mogli odliczać dni do porodu. Pod koniec września Waldemar i Dorota doczekali się córeczki, której dali na imię Dominika Marcelina. Ukochana rolnika nie ukrywa, że poznanie Waldemara, to najlepsze, co ją w życiu spotkało:

Najlepsze co mnie w życiu spotkało, poznałam mężczyznę, który miał takie same marzenia jak ja. Kiedy widzę przez te parę dni, jak angażuje się, opiekuje się Dominisia jak patrzy na nią, jak mówi do niej, jak przytula, przewija, całuję jej małe rączki, to wiem, że nie mogłam wymarzyć sobie lepszego taty dla niej - pisała szczęśliwa Dorota.

Dorota po udziale w "Rolniku" zyskała ogromną sympatię widzów, którzy w dalszym ciągu chętnie śledzą jej dalsze losy na Instagramie, gdzie uczestniczka odzywa się na bieżąco. Ukochana Waldemara podczas live'a na swoim profilu postanowiła zaspokoić ciekawość fanów i podzieliła się radosną informacją. Zapytana o ślub, zdradziła, że odbędzie się on już za rok! Spodziewaliście się?

