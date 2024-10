Dorota i Waldemar poznali się na planie show "Rolnik szuka żony". Początkowo fani programu byli sceptycznie nastawieni do związku uczestników, jednak z czasem zobaczyli, że to, co ich łączy jest prawdziwe i teraz chętnie im kibicują. Zakochani kilka miesięcy temu poinformowali, że spodziewają się dziecka i od tego momentu chętnie relacjonowali na swoich profilach na Instagramie przygotowania do narodzi maleństwa. Niespodziewanie 29 września wyszło na jaw, że ich córeczka jest już na świecie! Para do tej pory wymownie milczała, jednak Dorota postanowiła pokazać zdjęcie córeczki!

Dorota z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się zdjęciem córki

W 10. edycji show "Rolnik szuka żony" nie brakowało emocji. To właśnie w jubileuszowym sezonie mieliśmy okazję poznać rolnika Waldemara Gilasa, który zgłosił się do show w poszukiwaniu miłości. Początkowo rolnik nie ukrywał, że jego faworytką jest Ewa i to z nią chciał zbudować związek, jednak w finałowym odcinku doszło do niespodziewanych scen. Rozstanie i awantura Ewy i Waldemara w finale "Rolnik szuka żony" zaskoczyły wszystkich. Wówczas wyszło na jaw, że Waldemar odnalazł swoje szczęście u boku Doroty, która również gościła na jego gospodarstwie i odesłał ją wcześniej do domu. Fani nie wróżyli parze przyszłości, jednak zakochani nie przejmowali się słowami innych i rozwijali swoją znajomość.

Kilka miesięcy temu Dorota i Waldemar zdradzili, że spodziewają się dziecka i od tego momentu chętnie pokazywali przygotowania do przyjścia na świat maleństwa. Dorota postanowiła nawet przeprowadzić się do ukochanego, co stało się w połowie wakacji. Para długo zwlekała z informacją, o tym jak ich córeczka będzie miała na imię, jednak teraz wszystko jest już jasne!

Na Instagramie programu "Rolnik szuka żony" w niedzielę, 29 września, pojawiło się zdjęcie Waldemara, Doroty i ich córeczki!

To jest właśnie ten rodzaj postów, które lubimy pisać najbardziej. Dziś Waldemar i Dorota podzielili się z nami wspaniałą wiadomością - na świat przyszła ich córeczka - Dominika Marcelina Dorotko! Waldku! Gratulacje Dominiko Marcelino! Witamy w naszej rolnikowej rodzinie! Dla takich chwil warto tworzyć ten program! - napisano na profilu show.

Para nie zdecydowała się od razu potwierdzić radosnych wieści i dopiero dzień później na Instagramowym profilu Doroty pojawiło się zdjęcie jej malutkiej córeczki Dominiki. Ukochana rolnika zdecydowała się pokazać dziewczynkę w pełnej krasie!

Fani obok fotografii nie mogli przejść obojętnie i od razu posypały się gratulacje dla rodziców.

Jaka piękność! Gratuluję i życzę dużo zdrówka dla maleńkiej i mamusi!

Już??? Gratulacje, zdrowia dla Was

Gratulacje dużo zdrówka dla Was dziewczyny, piękna - zachwycają się fani.

My również przyłączamy się do tych życzeń i życzymy Waldemarowi i Dorocie wszystkiego, co najlepsze! Córeczka pary skradła nasze serca.

