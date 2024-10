Dorota i Waldemar poznali się na planie show "Rolnik szuka żony" i choć widzowie na początku ich związku byli sceptycznie nastawieni do ich relacji, to dziś im chętnie kibicują. Zakochani niedawno doczekali się córeczki, która od razu skradła ich serca. Teraz rolnik postanowił odezwać się do swoich obserwatorów na Instagramie i nie mógł ukryć swojej ekscytacji w związku z tym, że Dorota i Dominisia właśnie wychodzą ze szpitala.

Waldemar z "Rolnika" odezwał się po narodzinach córki. Nie ukrywał emocji

Ich historia miłości mogłaby być dobrym scenariuszem na film. Dorota i Waldemar zgłosili się do programu "Rolnik szuka żony", by pomóc swojemu szczęściu i odnaleźć miłość. Rolnik przez prawie cały program był jednak bardziej zainteresowany inną uczestniczką - Ewą i to właśnie z nią początkowo chciał stworzyć relację. W finałowym odcinku "Rolnika" doszło jednak do zaskakujących scen, a rozstanie Ewy i Waldemara zaskoczyło wszystkich. Wówczas wyszło na jaw, że Waldemar Gilas odnalazł szczęście u boku innej uczestniczki - Doroty, którą we wcześniejszych odcinkach odesłał ze swojego gospodarstwa do domu.

Po tym, co się wydarzyło, fani programu nie wróżyli Dorocie i Waldemarowi wspólnej przyszłości, jednak zakochani udowodnili, że połączyło ich prawdziwe uczucie. Tuż przed dniem matki Dorota i Waldemar zdradzili, że spodziewają się dziecka i od tego czasu pokazywali przygotowania do nowej roli. Dorota postanowiła również przeprowadzić się wraz z synem do ukochanego.

W minioną niedzielę na Instagramowym profilu programu "Rolnik szuka żony" pojawiło się wyjątkowe zdjęcie - Doroty, Waldemara i ich małej córeczki Dominiki.

To jest właśnie ten rodzaj postów, które lubimy pisać najbardziej. Dziś Waldemar i Dorota podzielili się z nami wspaniałą wiadomością - na świat przyszła ich córeczka - Dominika Marcelina. Dorotko! Waldku! Gratulacje! Dominiko Marcelino! Witamy w naszej rolnikowej rodzinie! Dla takich chwil warto tworzyć ten program! - poinformowano.

Para od tego momentu coraz śmielej wrzuca do sieci zdjęcia ze swoją pociechą. Teraz Waldemar postanowił odezwać się do fanów na Instagramie i jak przyznał, w końcu nadszedł czas, gdy może odebrać swoje ukochane dziewczyny ze szpitala.

Cześć kochani witajcie (...) dziś jest szczególny dzień, dzień, w którym jadę odebrać moje kochane dziewczyny ze szpitala. Minęło kilka dni od porodu, więc są już gotowe. Jest to jeden z najwspanialszych dni pewnie w moim życiu, który zdecydowanie zapamiętam do samego końca. Jest cudownie, wspaniale się czuje - wyznał rolnik.

Jak dodał, w końcu ich rodzinka będzie w komplecie.

(...) Cieszymy się niezmiernie, że w końcu już będziemy razem w trójkę i będziemy w komplecie, plus oczywiście dwaj nasi synowie, czyli w całą piątkę będziemy już w komplecie. Jest wspaniale, jest pięknie! - stwierdził Waldemar.

Również Dorota dodała na swój Instagram zdjęcie z córeczką i stwierdziła, że nareszcie jadą do domku.

