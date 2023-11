To zdecydowanie wyjątkowy rok dla Wersow. Uwielbiana Influencerka odnosi ogromne sukcesy na każdej płaszczyźnie, a ponadto spełniła również swoje wielkie marzenie rodzinne i po raz pierwszy została mamą. Tym razem jednak gwiazda internetu pochwaliła się wiadomością związaną z jej działalnością zawodową. Fani są zachwyceni.

Reklama

Wersow przekazała wspaniałe wieści

Choć Wersow została mamą zaledwie kilka miesięcy temu, to jednak ani na chwilę nie zwalnia tempa. Influencerka doskonale łączy obowiązki macierzyńskie i swoją pracę, dzięki czemu my nieprzerwanie dowiadujemy się o jej kolejnych, wielkich sukcesach. Tym razem gwiazda pochwaliła się swoim muzycznym osiągnięciem! Jak się bowiem okazało, Weronika Sowa właśnie otrzymała "Złotą Płytę" za singiel "Ten jeden moment". Przypomnijmy, że to właśnie podczas premiery tego utworu wszyscy dowiedzieli się, że Wersow spodziewa się dziecka.

To był wyjątkowy wieczór. Dostałam złotą płytę za singiel „Ten jeden moment” przy premierze piosenki z @cymsu na antenie @radio_zet. Dziękuję! - napisała zachwycona Wersow.

Zobacz także: Wersow pokazała wymowne zdjęcie i z radością ogłosiła: "Wielki dzień"

Gdy tylko ta wiadomość obiegła media społecznościowe, natychmiast pojawiło się mnóstwo gratulacji od fanów.

Gratulacje w pełni zasłużone, wzruszyłam się

Wow Werka, totalnie zasłużona płyta! Gratki, czekamy teraz na kolejne

Jejku wielkie GRATULACJE! Jestem ogromnie dumna

Brawo Werka

WOW!! Brawo - piszą zachwyceni fani.

Reklama

Zobacz także: Wersow wygadała się o drugim dziecku. Ale zaskoczenie! Zdradziła dokładny plan

My również serdecznie gratulujemy! A Wy, słuchacie utworów Wersow?