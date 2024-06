Wielka radość w domu Żebrowskich. Duet wychowuje wspólnie czworo dzieci i uchodzą za jedną z najlepiej dobranych par w polskim show-biznesie. Aleksandra chętnie zamieszcza w sieci urywki z życia prywatnego, a tym razem miała fanom coś ważnego do przekazania. Posypały się gratulacje!

O małżeństwie Żebrowskich fani chętnie dyskutują. Aleksandra i Michał ochoczo zresztą publikują wspólne kadry, często wykazując ogromny dystans do siebie. Szczególnie Ola jest w sieci bardzo aktywna i wiele z udostępnianych treści poświęca macierzyństwu czy przełamywaniu tabu. Już niejednokrotnie także mogliśmy na jej profilu znaleźć odważne zdjęcia Michała, którymi 36-latka uczciła choćby urodziny ukochanego. Teraz znów wrzuciła wyjątkową fotkę, a miała do tego bardzo ważny powód.

Ola Żebrowska zamieściła na Instagramie jedno ze zdjęć ślubnych, obwieszczając dumnie, że właśnie wybiła im 15. rocznica! Na drugim kadrze widzimy artykuł gazety, który powstał tuż po tym, jak powiedzieli sobie "tak". Uwagę od razu przykuwa nagłówek, a brzmi on: "Usidlony Wiedźmin". Kontynuując żart, Aleksandra napisała:

Internauci wpadli w ogromny zachwyt i oprócz gratulacji także ucinali sobie drobne żarty z małżeństwa Żebrowskich.

W takich sidłach to dla Pana Michała sama przyjemność. Kolejnych 100 lat w zdrowiu i szczęściu

Chyba Pani wysysa z męża energię. On się postarzał, a Pani nic się nie zmieniła!

