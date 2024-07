Natalia po udziale w 10. edycji "Rolnik szuka żony" od czasu do czasu odzywa się do fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych. I właśnie zamieściła nowy wpis po dość długiej przerwie od postowania na Instagramie. Uczestniczka 10. edycji hitowego show stacji TVP1 miała niezwykle ważny powód i właśnie przekazała swoim fanom wspaniałe wieści. Co zatem wydarzyło się w jej życiu?

Natalia z "Rolnik szuka żony 10" przekazała radosną nowinę

Natalia w 10. edycji "Rolnik szuka żony" walczyła o serce Darka, jednak jak wiadomo, ostatecznie nie udało jej się zbudować relacji z młodym rolnikiem. Mimo tego udział w randkowym hicie Telewizji Polskiej przyniósł jej sporo dobrego - przede wszystkim Natalia swoją skromnością i pogodą ducha podbiła serca tysięcy fanów, którzy teraz śledzą jej losy za pośrednictwem Instagrama. Uczestniczka 10. edycji "Rolnika" jednak niezbyt często zamieszcza nowe wpisy, ale w związku z bardzo ważnym wydarzeniem w jej życiu, w końcu po długiej przerwie postanowiła opublikować nowy post.

Facebook/Rolnik szuka żony

Jak się okazało, Natalia właśnie skończyła studia i uzyskała tytuł magistra! Uczestniczka 10. edycji "Rolnika" nie ukrywa, że jest przeszczęśliwa.

Wreszcie po 5 latach mam i ja tytuł magistra. Dziękuję wszystkim za gratulacje oraz niespodzianki. Pamiętam początki studiów. Płacz na pierwszym roku. Przed pierwszą sesją, chwile zwątpienia, później pandemia, nawet nie wiem, kiedy zleciało te 5 lat. Gdyby nie studia, nie poznałabym wspaniałych dziewczyn. Dziękuję każdej za wspieranie się w trudnych chwilach, a oczywiście było ich wiele podczas tych 5 lat. Cieszę się, że mogłyśmy się poznać i życzę każdej z Was samych sukcesów na drodze zawodowej - poinformowała Natalia z ,,Rolnika''

Instagram/natalia.dulinska

Pod nowym postem Natalii z "Rolnik szuka żony", w którym ta ogłosiła radosną nowinę, szybko pojawiło się mnóstwo ciepłych słów i gratulacji od fanów.

Gratulacje. Wyglądasz bardzo ładnie, jak na magistra przystało. 5 lat stresu minęło, teraz pełen relaks!

Gratulacje. Jesteś wielka

Gratulacje Kochana!

Brawo i gratuluję - piszą zachwyceni fani

I my również dołączamy się do tych ciepłych słów i gratulacji dla Natalii!

Instagram/natalia.dulinska