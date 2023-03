"Love Island": Karolina Gilon szczerze o Dodzie w show: "To nie było zastępstwo"

Karolina Gilon podczas relacji na InstaStories skomentowała szokujące zachowanie Kuby w "Love Island". Uczestnik randkowego show Polsatu w jednym z ostatnich odcinków przyznał, że oszukał wszystkich publicznie mówiąc, że w przeszłości lekarze zdiagnozowalu u niego raka. Zachowanie Kuby zaskoczyło jego partnerkę, kolegów i fanów programu. Kuba musiał zmierzyć się z krytycznymi uwagami, a teraz jego zachowanie oceniła prowadząca "Love Island"! Czy uczestnik show poniesie konsekwencje? Karolina Gilon ocenia zachowanie Kuby z "Love Island" Zaledwie kilka dni temu Kuba z "Love Island" zszokował chyba wszystkich. Uczestnik programu tuż przed wielkim finałem szóstej edycji powiedział partnerce, że okłamał wszystkich w sprawie swojej choroby- Kuba z "Love Island" zdradził, że wcale nie zmagał się z rakiem . Partnerka Kuby i pozostali uczestnicy byli rozczarowani jego zachowaniem, a fani "Love Island" ostro go skrytykowali. Teraz głos w jego sprawie zabrała również Karolina Gilon. Co myślisz o kłamstwach Kuby w Love Island"?- pytali internauci. - Ehhhh jest mi mega przykro. Szkoda mi też Wero. Kłamstwo jest okropne. Każde, szczególnie takie, które ma na celu... no właśnie... co? Co to miało na celu? Ehhhh... No przykro przykro. Czuję zawód... ciężko by mi było już jemu zaufać- napisała szczerze prowadząca "Love Island". Zobacz także: "Love Island" 6: Kuba nie tylko w sprawie raka minął się z prawdą!? Na jaw wychodzą kolejne informacje Fani "Love Island" próbowali dowiedzieć się również, czy wobec Kuby zostaną wyciągnięte jakieś konsekwencje w programie. Karolina Gilon odpowiedziała! Przecież już wyjaśnił to, co miał do wyjasnienia na ten moment- napisała Karolina Gilon/ Zobacz także: ...