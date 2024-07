Tego jeszcze nie było! Na planie programu „The Voice of Poland" robi się coraz goręcej :) Projektantka Lidia Kalita wrzuciła właśnie do sieci pikantne nagranie. Widać na nim, jak Natalia Kukulska całuje się z... Marysią Sadowską! Nie da się ukryć, że obie wokalistki świetnie się przy tym bawią (Zobacz: Jak całować idealnie?). My podziwiamy przy okazji świetną bluzę Lidii, którą Natalia ma na sobie. A wy co myślicie o takiej "zabawie" na planie?

Nową jurorką "The Voice of Poland" została Natalia Kukulska.

Natalia Kukulska w jednym z odcinków wystąpi w kreacji Lidii Kality.

Instagram

Szara kreacja zasłania na razie ciążowy brzuszek Natalii.

Instagram