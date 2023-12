Natalia Kukulska opublikowała w mediach społecznościowych poruszający wpis i zdjęcie z bliskim przyjacielem rodziny Lechem Konopińskim. Polski poeta i autor książek dla dzieci zmarł 13 grudnia w wieku 92 lat. Fani artystki są poruszeni i jednocześnie wdzięczni za tak wyjątkowe wspomnienie poety. Padły piękne słowa!

Natalia Kukulska podzieliła się z internautami bardzo osobistymi przemyśleniami i przyznała, że w ostatnim czasie często myślała o przyjacielu rodziny Lechu Konopińskim. Poeta i pisarz był świadkiem na ślubie rodziców artystki, a ostatnio najmłodsza córka Natalii Kukulskiej została obdarowana torbą pełną książek. Niestety niedługo po tym artystka otrzymała smutną informację o śmierci pisarza.

Od kilku dni moje myśli krążą wokół Lecha Konopińskiego. Należał do grona przyjaciół moich rodziców a nawet dziadków. Lechu był uznanym poznańskim poetą, bajkopisarzem, fraszkopisarzem i autorem tekstów piosenek. Napisał ich wiele również dla mojej mamy (min. „ Najtrudniejszy pierwszy krok” Za każdy uśmiech”, „ Za wszystkie noce”)… był również świadkiem na ślubie moich rodziców. I nie umiem wytłumaczyć dlaczego akurat teraz tak intensywnie o nim myślałam. Będąc na koncertach świątecznych w Poznaniu zaprosiłam wujka Lecha wraz z małżonką, ciocią Hanią na mój koncert. Nie przyszli bo nie czuli się najlepiej. Przyszedł za to ich wnuk - Tomek i przekazał mi torbę pełną książek dla dzieci, autorstwa wujka, z myślą o mojej Laurce. Dziś natomiast rozmawiałam z moim synem o aranżacjach lat siedemdziesiątych i puściłam mu jeden z ulubionych utworów mojej mamy „ Kto powie nam”… To też piosenka, którą napisał Lech Konopiński. Wkrótce zadzwonił telefon. Jego Wnuk Tomek poinformował, że dziadek właśnie zmarł. Jak nie wierzyć w znaki? Przeżył piękny wiek 92 lata, tyle ile moja babcia… Zresztą na dziewięćdziesiątych urodzinach mojej babci był jednym z gości i napisał dla niej wspaniały wiersz.

napisała Natalia Kukulska, wspominając Lecha Konopińskiego.