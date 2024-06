Natalia Kukulska to 48-letnia piosenkarka. W życiu zawodowym już od małego odnosiła wielkie sukcesy. Piosenki "Co powie tata" i "Puszek okruszek" śpiewało każde dziecko. Sama Kukulska za swój największy sukces uważa to, że ma wspaniałą rodzinę, o czym wielokrotnie wspominała.

Córka Natalii Kukulskiej to czysta mama

Natalia Kukulska od 20 lat jest w szczęśliwym związku z Michałem Dąbrówką. Mało która gwiazda może cieszyć się takim stażem w małżeństwie. Para doczekała się dwóch córek i syna. Jan ma aktualnie 23 lata, Ania ma 19 lat, natomiast najmłodsza Laura ma 7 lat. Piosenkarka nie często pokazuje swoje dzieci w social mediach. Ostatnio jednak zrobiła wyjątek i opublikowała fotografię ze starszą córką w dniu jej urodzin.

Wiele osób porównywało w komentarzach Anię do jej babci, czyli mamy Natalii Kukulskiej - Anny Jantar.

Tym razem paparazzi przyłapali Natalię Kukulską z mężem i najmłodszą córką na spacerze na jednej z warszawskich ulic. Rodzina wybrała się na lody. Laura szła z rodzicami dziarsko za ręce. Uśmiech z twarzy dziewczynki nie znikał. Trzeba przyznać, że dziewczynka to czysta mama. Zobaczcie sami!

