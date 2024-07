Kolejne zmiany w "Nasz nowy dom" podzieliły internautów. Zaledwie kilka miesięcy temu okazało się, że Katarzyna Dowbor znika z programu, a nową prowadzącą została Elżbieta Romanowska. Zmiana prowadzącej oburzyła fanów, którzy ostro krytykowali decyzję Polsatu. Teraz okazuje się, że nowa gospodyni to niejedyna zmiana w programie!

Już wkrótce fani "Naszego nowego domu" będą mogli zobaczyć nową edycję programu. Wszyscy z pewnością czekają na premierę hitu Polsatu, w którym po raz pierwszy w roli prowadzącej zadebiutuje Elżbieta Romanowska. Aktorka zastąpiła Katarzynę Dowbor, która po 10 latach musiała zniknąć z programu. O tym, że Katarzyna Dowbor już nie będzie prowadzącą "Nasz nowy dom" media poinformowały na początku maja br. Fani nie ukrywali wówczas oburzenia i mieli żal do władz Polsatu za zwolnienie dziennikarki. Dziś wiemy już, że nową prowadzącą została Elżbieta Romanowska.

Teraz okazuje się nowa prowadząca to nie koniec zmian w programie Polsatu! Stacja ujawniła ostatnio, że zmienia się nawet logo "Nasz nowym dom".

Zobacz także: Katarzyna Dowbor po raz pierwszy o rozmowie z Edwardem Miszczakiem. "Poczułam się upokorzona"

Zobacz także

Nowe logo podzieliło fanów "Naszego nowego domu". W komentarzach wielu internautów krytycznie oceniło wszystkie zmiany jakie zaszły w programie.

- Przestałam oglądać i mysle ze wiele osób zrezygnowało .. może panu Miszczakowi da to do myślenia bo oglądalność spada i to bardzo … i po co mu to było ?????‍♀️

- To był swietny program , niestety ktoś zapragnął na siłę zmian . A widownia ewidentnie ich nie chce …

- Nie zmienia się tego co dobrze działa- komentują niezadowoleni ze zmian fani.