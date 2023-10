Nowa edycja programu "Nasz nowy dom", którą zobaczymy na antenie stacji Polsat jesienią, już budzi ogromne emocje wśród widzów. Wszystko przez to, że będzie to pierwszy sezon programu bez Katarzyny Dowbor. W roli prowadzącej zobaczymy zaś Elżbietę Romanowską. Tymczasem okazało się, że ekipa pracująca przy nowym sezonie "Naszego nowego domu" boryka się z niemałym problemem. Wszystko przez to, że... brakuje chętnych do udziału w programie! Architektka, Martyna Kupczyk, zamieściła apel w sieci związany właśnie z tą sprawą.

Nowa edycja "Nasz nowy dom" z problemami?

O tym, że Katarzyna Dowbor nie będzie już prowadzącą "Nasz nowy dom", dowiedzieliśmy się na początku maja. Szybko okazało się również, kto będzie jej następczynią - to aktorka, Elżbieta Romanowska. Równie szybko wystartowały nagrania do nowej edycji programu, ale jak się właśnie okazało... nie ma zbyt wielu chętnych do udziału w programie.

Martyna Kupczyk, architektka, która z "Naszym nowym domem" jest związana od wielu lat, właśnie zamieściła w mediach społecznościowych apel. Poprosiła swoich obserwatorów, a także widzów programu, aby pomyśleli, czy wśród nich nie ma jakichś osób, którym ekipa "Naszego nowego domu" mogłaby pomóc w remoncie domu.

- Rozpoczęliśmy kolejny sezon, już remontujemy, ale tych rodzin zgłasza się do nas niewiele, więc jeśli znacie kogoś, kto żyje w złych warunkach, a my możemy pomóc, to zgłaszajcie taką rodzinę, porozmawiajcie z nimi. Niech do nas napiszą. [...] Wyremontowaliśmy już prawie 300 domów, więc 300 rodzin żyje w bardzo dobrych warunkach i to jest najważniejsze. A my chcemy cały czas pomagać, jeździć po całej Polsce i remontować - wyznała w swoich mediach społecznościowych, Martyna Kupczyk.

Spodziewalibyście się, że taki problem kiedykolwiek dotknie program "Nasz nowy dom"? Myślicie, że może to mieć związek ze zmianami, jakie w ostatnim czasie zaszły w programie?

