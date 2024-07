Telewizja Polsat szybko poinformowała, że nową prowadzącą "Nasz Nowy Dom" będzie Elżbieta Romanowska. Widzowie błyskawicznie zareagowali na tę informację i głosy na ten temat są mocno podzielone. Niektórzy piszą wprost, że Katarzyny Dowbor nie da się zastąpić i sugerują, że nie będą już oglądać programu:

Lubię ją, ale programu oglądać już nie będę - pisze jedna z fanek.

Elżbieta Romanowska została prowadząca "Nasz Nowy Dom". Fani programu nie kryją zaskoczenia!

Od kiedy Edward Miszczak objął posadę dyrektora programowego Polsatu w telewizji doszło do wielu zmian. Po tym, jak w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" pojawiło się nowe jury, teraz przyszedł czas na zmiany w hicie "Nasz Nowy Dom". Po 10 latach pracy w Polsacie Edward Miszczak pożegnał Katarzynę Dowbor i na jej miejscu w roli prowadzącej pojawi się Elżbieta Romanowska. Internauci są poruszeni decyzją i piszą wprost, że aktorka nie do końca pasuje do programu, gdzie przedstawiane są niekiedy dramatyczne historie rodzin. Niektórzy sugerują nawet, że to zmiana, aby zmniejszyć oglądalność i usunąć program z anteny:

Może specjalnie taka zmiana, oglądalność będzie mała to i program zniknie. Szkoda piękna idea, fajni ludzie to robili. Nie psuje się czegoś co jest dobre. Jest aktorką i nie wyobrażam sobie, że aktorsko będzie podchodzić do tych ,którzy w tym programie szukają pomocy

Pani Kasia Dowbor miała i ma Wielkie serducho

dużo empatii

Panią Kasię nikt tak nie zastąpi - najgłupszy błąd zrobiono, zwalniając ja po 10 latach programu

Druga grupa internautów wspiera Elżbietę Romanowską i piszą, że to doskonały wybór i miłe zaskoczenie:

Wiadomo tyle lat przyzwyczajenia do Pani Dowbor, ale miłe zaskoczenie. Ta dziewczyna ma potencjał i też wydaje się być ciepłą i empatyczną osobą. Myślę, że będzie dobrze. Jest ciepłą i miłą osobą z poczuciem humoru. Ciężko może po tylu latach przyzwyczaić się do kogoś innego ale ja ją lubię! Wiadomo, że kiedyś następują zmiany. Wszyscy lubimy po staremu ale dajmy szanse innym.

Głos zabrały także gwiazdy stacji Polsat - Karolina Gilon i Karolina Szostak:

Ten program to misja… wiec ją pięknie kontynuuj @elaromanowska ❤️ good luck - napisała prowadząca "Love Island", a Karolina Szostak dodała: Witamy ❤️

Już w poniedziałek Elżbieta Romanowska pojawi się na planie nowego sezonu "Nasz Nowy Dom"? Sądzicie, że aktorka sprawdzi się w roli prowadzącej "Nasz Nowy Dom", w którym trzeba wykazać się wyjątkową empatią i współczuciem?

