Katarzyna Dowbor zabrała głos w sprawie zwolnienia z "Nasz nowy dom". Po 10 latach prezenterka musi rozstać się z hitowym programem Polsatu, który określiła jako "najważniejszy w jej życiu". Dlaczego? W sieci pojawiło się oświadczenie gwiazdy, w którym pada sporo gorzkich słów:

Zobaczcie całość!

Tuż po tym, jak w mediach pojawiła się informacja o tym, że Katarzyna Dowbor odchodzi z "Nasz nowy dom", na jej koncie na Facebooku pojawił się długi wpis, w którym pada parę gorzkich słów. Okazuje się, że Dowbor została zwolniona z Polsatu w momencie, kiedy mogłaby świętować 40-lecie pracy w telewizji. Gwiazda zaznacza, że decyzja o jej odsunięciu związana jest z "nowym szefostwem" - tu najpewniej ma na myśli Edwarda Miszczaka, nowego dyrektora programowego Polsatu, który od jakiegoś czasu przeprowadza spore rewolucje w hitowych programach stacji:

Prezenterka w dalszej części podsumowała swoje przeżycia i doświadczenia związane z "Nasz nowy dom":

Dowbor dziękuje również Polsatowi oraz Ninie Terentiew, która dała jej szansę 10 lat temu i powierzyła prowadzenie show "Nasz nowy dom":

Dziękuję Polsatowi za to, że na jego antenie ten program mógł się ukazywać. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do sukcesu tego programu. „Nasz Nowy Dom” ma fantastycznych i niezwykle oddanych mu widzów, którzy przez te wszystkie lata nas dopingowali do ciężkiej pracy i, dzięki którym wiedzieliśmy, że robimy to dobrze i, że nadal musimy pomagać ludziom. Dziękuję Wam z całego serca za to oddanie! I na koniec chcę podziękować jeszcze jednej, bardzo ważnej dla mnie osobie - Ninie Terentiew za to, że dziesięć lat temu dała mi szansę poprowadzić program „Nasz Nowy Dom” i uwierzyła we mnie, że zrobię to dobrze. – „Ninko, robiłam to najlepiej jak umiałam. Przeżywałam każdy odcinek, każdą rodzinę i jej historię. A widzowie byli tego świadkami przez dwadzieścia sezonów programu". Przede mną nowe wyzwania, a tymczasem zapraszam Was – jak zwykle – na moje strony społecznościowe na Facebooku, Instagramie i na TikToku. Będę tam dla Was