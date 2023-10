Choć Katarzyna Dowbor nie jest już prowadzącą "Nasz nowy dom", to jednak przez lata pracy na planie programu zdążyła poznać wiele rodzin, które w jej sercu są do dziś. Jak się okazało, ostatnio prezenterka miała okazję spotkać jednego z dawnych uczestników programu - mowa o Jannie, który dziś jest znanym w całej Polsce wokalistą! Katarzyna Dowbor postanowiła uwiecznić to spotkanie na pamiątkowym zdjęciu. Fani są niezwykle poruszeni tą historią.

Katarzyna Dowbor spotkała się z Jannem! "Zawsze w niego wierzyłam"

O Jannie zrobiło się naprawdę głośno, gdy wziął udział w polskich preselekcjach do Eurowizji. Choć ostatecznie nie udało mu się ich wygrać (zajął drugie miejsce), to jednak Jann zyskał ogromną sympatię fanów, a co za tym idzie, także sporą popularność. Dziś bilety na jego koncerty rozchodzą się w ekspresowym tempie - wszyscy są zachwyceni jego niezwykłym talentem i charyzmą na scenie.

Wierni fani Janna doskonale też wiedzą, że dekadę temu to właśnie ekipa "Nasz nowy dom" z Katarzyną Dowbor na czele, odmieniła życie jego rodziny. To właśnie wtedy Jann i Katarzyna Dowbor spotkali się po raz pierwszy. Dziś, po ponad 10 latach, znów się zobaczyli. Katarzyna Dowbor nie ukrywa, że jest niezwykle dumna z sukcesów Janna i w swoim nowym wpisie na Instagramie podkreśliła, że zawsze w niego wierzyła.

- Takie fantastyczne i wzruszające spotkanie po 10 latach! Jann - zawsze w niego wierzyłam! ????❤️ - napisała Katarzyna Dowbor.

Nowe zdjęcie i post Katarzyny Dowbor szybko zebrały mnóstwo ciepłych słów od fanów. Fani są wzruszeni historią Janna i podkreślają, że jest on idealnym przykładem na to, że nigdy nie wolno przestawać wierzyć w swoje umiejętności i marzenia.

- Przykład, że warto wierzyć w marzenia i wszystko pomalutku się w życiu ułoży po burzy wychodzi piękne słońce ❤️ - I takich ludzi warto wspierać! - ❤️❣️ sama się wzruszyłam - Brawo dla Janka! ???? Chciał śpiewać od zawsze i marzenie się spełniło! ???? - Dwie cudowne osoby i niesamowite spotkanie. Miło was zobaczyć znowu razem po tylu latach ❤️ - piszą zachwyceni fani.

My również dołączamy się do tych ciepłych słów!