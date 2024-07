Podczas gali TeleKamery 2023 przyznano nagrodę w kategorii "Program rozrywkowy / reality show". Widzowie mogli głosować między innymi na "Kuchenne rewolucje", "Rolnik szuka żony" czy "Taniec z gwiazdami". To jednak show Polsatu - "Nasz nowy dom" przebiło inne propozycje i otrzymało statuetkę, którą na scenie warszawskiego teatru Capitol odebrali producenci. Fani produkcji są jednak w szoku, że... ze sceny nie padło ani jedno słowo podziękowania dla Katarzyny Dowbor, która do połowy maja prowadziła program! Jak to możliwe?

Reklama

"Nasz nowy dom" z Telekamerą, ale bez podziękowania dla Katarzyny Dowbor

Gala wręczenia TeleKamer 2023 odbyła się w czwartek, 25 maja. W warszawskim teatrze Capitol zjawiły się tłumy polskich gwiazd, a wiele z nich liczyło na odbiór prestiżowej statuetki. Udało się to między innymi Katarzynie Cichopek, zdobywczyni TeleKamery 2023 dla najlepszej prowadzącej show - choć nagrodę odebrała sama, wyróżnienie dotyczyło też jej partnera, Macieja Kurzajewskiego.

Statuetkę dla najlepszego programu rozrywkowego i reality show otrzymał za to program "Nasz nowy dom". Podczas odbioru nagrody doszło do niezręcznego momentu, który zdziwił fanów show Polsatu! Na scenie nie wspomniano bowiem o... Katarzynie Dowbor, która została zwolniona z Polsatu i roli prowadzącej program zaledwie kilka tygodni temu!

Instagram @katarzyna_dowbor_official

Zobacz także: "Nasz nowy dom": Burza w sieci po ostatnim odcinku z Katarzyną Dowbor. "Bardzo słabo z waszej strony"

Odbierając nagrodę, przedstawicielka "Nasz nowy dom" podziękowała widzom i podkreśliła między innymi wagę wsparcia realizatorów, bez których - jak wskazała - program nie mógłby istnieć.

Zobacz także

- Bardzo państwu serdecznie dziękujemy za to wyjątkowe wyróżnienie. To jest ogromna nagroda także dla tych, których na co dzień państwo nie widzicie, czyli naszej ekipy realizacyjnej, która przez cały rok ten program dla państwa realizuje w różnych warunkach pogodowych - powiedziała przedstawicielka produkcji "Nasz nowy dom" odbierając TeleKamerę.

Mat. prasowe

W przemówieniu towarzyszącym odbiorowi TeleKamery 2023 wspomniano też o dotychczasowych 300 odcinkach "Nasz nowy dom", a także o kolejnych wyzwaniach, które stoją przed programem. Widzowie nie usłyszeli jednak ani słowa o znaczącej zmianie, która zaszła niedawno w programie - po zwolnieniu Katarzyny Dowbor nową prowadzącą "Nasz nowy dom" została Elżbieta Romanowska.

- Od prawie dziesięciu lat program "Nasz nowy dom" niezmiennie cieszy się uznaniem widzów, dlatego w imieniu telewizji Polsat i całej ekipy chciałbym podziękować za już drugą Telekamerę dla "Naszego nowego domu". To dla nas ogromne wyróżnienie. Za nami prawie 300 odcinków, czyli 300 nowych domów. Przed nami nowe wyzwanie, dlatego nie zatrzymujemy się. Widzimy się już jesienią oczywiście z Polsacie - dodał przedstawiciel programu.

Instagram @nasznowydom

Sama Katarzyna Dowbor była nominowana do TeleKamery dwukrotnie: w 2020 i 2021 roku w kategorii "Osobowość telewizyjna", nie udało się jej jednak zdobyć statuetki. Jesteście zaskoczeni faktem, że Katarzyna Dowbor nie została wymieniona podczas wręczania TeleKamery 2023?

Reklama

Zobacz także: TeleKamery 2023: Plejada gwiazd na gali. Oto laureaci we wszystkich kategoriach [ZDJĘCIA + WYNIKI]

Mat. prasowe