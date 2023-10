W poniedziałek, 8 maja, telewizja Polsat przekazała informację o zakończeniu współpracy z Katarzyną Dowbor, dotychczasową prowadzącą "Nasz nowy dom". Do tej wiadomości odniosła się sama zainteresowana, podkreślając, że była to tylko i wyłącznie decyzja podjęta przez stację. Opublikowała też obszerne oświadczenie, w którym podziękowała między innymi rodzinom, którym mogła pomóc. Teraz głos w sprawie zabrały właśnie bohaterki "Nasz nowy dom", którym pomogła Katarzyna Dowbor. Zaapelowały do władz Polsatu!

Bohaterki "Nasz nowy dom" apelują do Polsatu o zmianę decyzji ws. Katarzyny Dowbor

Wiadomość o tym, że telewizja Polsat zwolniła Katarzynę Dowbor wywołała lawinę reakcji w mediach. Zarówno fani programu, jak i bliscy prowadzącej "Nasz nowy dom" nie ukrywali emocji związanych z decyzją podjętą przez stację, a o smutku i żalu pisze również sama Katarzyna Dowbor. Teraz do grona osób, które wypowiedziały się w sprawie, dołączyły bohaterki "Nasz nowy dom", których warunki mieszkaniowe spektakularnie poprawiły się dzięki programowi.

Pani Sylwia, bohaterka jednego z odcinków 9. sezonu "Nasz nowy dom", której ekipa Katarzyny Dowbor pomogła w gruntownym remoncie mieszkania, w którym wcześniej nie było łazienki, nie kryje zdziwienia decyzją podjętą przez władze Polsatu.

- "Nasz nowy dom" bez pani Kasi? Nie wyobrażam sobie. Cała ekipa była wspaniała. Katarzyna Dowbor do całej mojej rodziny podchodziła z serdecznością, była bardzo empatyczna i czuła. Wielka szkoda, że już nikomu nie będzie mogła pomóc - skomentowała bohaterka "Nasz nowy dom" dla Plejada.pl.

Inną bohaterką programu Polsatu, która wypowiedziała się na temat zniknięcia Katarzyny Dowbor z ramówki stacji, jest pani Katarzyna, która po udziale w "Nasz nowy dom" spotkała się z hejtem w internecie. Teraz kobieta wyraziła wsparcie dla Katarzyny Dowbor i wprost zaapelowała do Polsatu o zmianę decyzji.

- Pani Dowbor świetnie sprawdzała się w tej pracy. Ma niezwykłe podejście do ludzi, umie z nimi rozmawiać, jest bardzo życzliwa. Cała ekipa programu "Nasz nowy dom" była bardzo uczynna i miła. Smutno mi jest, że pani Kasia straciła pracę, bo nie wyobrażam sobie tego show bez niej. Apeluję do władz Polsatu o zmianę decyzji - przekazała pani Katarzyna w rozmowie z Plejada.pl.

Słowa bohaterek, którym pomogła Katarzyna Dowbor potwierdzają, że prowadząca "Nasz nowy dom" świetnie sprawdzała się w swojej roli. O rodzinach, których losy odmieniły się w programie wspomniała też sama Katarzyna Dowbor w opublikowanym w internecie oświadczeniu. Podziękowała im za zaangażowanie i udział w popularnym formacie.

- To mnóstwo czasu spędzonego z cudownymi ludźmi. Dlatego chcę Wam za to teraz podziękować. Dziękuję wszystkim naszym rodzinom, bo tak je nazywaliśmy. Na zawsze pozostaniecie w moim sercu - napisała Katarzyna Dowbor w oświadczeniu.

