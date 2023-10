Katarzyna Dowbor dopiero teraz to ujawniła. Chodzi o "Nasz nowy dom". "Zmuszałam moje dziecko"

Katarzyna Dowbor po raz kolejny wróciła do tematu programu "Nasz nowy dom", ale po raz pierwszy opowiedziała o tym, co robiła, gdy to ona była prowadzącą.