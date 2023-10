Katarzyna Skrzynecka niedawno musiała pożegnać się z programem "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", z którym związana była od pierwszej edycji. Stało się to z dnia na dzień, z podobną sytuacją teraz mierzy się Katarzyna Dowbor, która kończąc współpracę ze stacją, musi pożegnać się z programem "Nasz Nowy Dom", któremu od 10 lat oddawała swoje serce. Katarzyna Skrzynecka nie potrafi przejść obojętnie obok tego, co właśnie się zadziało i wspomniała, co dla niej zrobiła Katarzyna Dowbor, gdy ona sama zaczynała w "Tańcu z Gwiazdami":

Reklama

Pewnie tego nie pamiętasz, ale ja PAMIĘTAM TO PRZEZ CAŁE MOJE ŻYCIE ❤❤❤

Nawiązała również do bycia "etycznym i honorowym", co według niektórych "jest już niemodne".

"Nasz Nowy Dom": Katarzyna Skrzynecka wspiera Katarzynę Dowbor

Fakt, że Katarzyna Dowbor nie będzie już prowadzącą "Nasz Nowy Dom" wprawił w osłupienie fanów programu. Widzowie nie wyobrażają sobie programu z kimś innym, głos zabrały również uczestniczki programu, którym "Nasz Nowy Dom" odmienił życie. Katarzyna Dowbor zaznaczyła, że nie miała nic wspólnego z tą decyzją. Była prowadząca show mogła liczyć na ogromne wyrazy wsparcia. Wśród osób, które nie szczędziły miłych słów prowadzącej znalazła się Katarzyna Skrzynecka. Aktorka wróciła wspomnieniami do swojego debiutu w "Tańcu z Gwiazdami", po którym Katarzyna Dowbor skierowała do niej słowa, których nie zapomniała do dziś:

Kasieńko... ❤️ Wiele lat temu (2005...2006...?), gdy rozpoczęliśmy wspólne z Piotrulem Gąsowskim prowadzenie "Tańca z Gwiazdami" w TVN, zadzwoniłaś do mnie i powiedziałaś : "Skrzynka... Pewnie wiele moich Koleżanek czy Kolegów - zawodowych prezenterów telewizyjnych, może uważać, że aktorzy prowadzący rozmaite show telewizyjne "odbierają nam chleb", nie będąc z zawodu dziennikarzami... Ale ja - doświadczony zawodowiec - patrzę na Was z radością i dzwonię, by powiedzieć Ci, że jesteście w tym świetni, macie w sobie ogromną klasę, błyskotliwość, poczucie humoru i wykonujecie swoje zadanie znakomicie. Gratuluję Wam , życzę powodzenia i całuję serdecznie!".

Wojciech Olkusnik/East News

Zobacz także: Katarzyna Dowbor komentuje zwolnienie z "Nasz nowy dom": "Odmładzanie wszystkiego i wszystkich"

Katarzyna Skrzynecka podkreśliła, że zapamiętała te słowa na długo, i często były dla niej drogowskazem, podczas podejmowania odpowiednich decyzji:

Pewnie tego nie pamiętasz, ale ja PAMIĘTAM TO PRZEZ CAŁE MOJE ŻYCIE ❤❤❤ i wiedz, że to wspomnienie w moim sercu wielokrotnie warunkowało moje decyzje zawodowe i wiarę, że bycie etycznym i honorowym - choć dla wielu ludzi już "niemodne"... - jest i będzie dla mnie najważniejsze ❤❤❤

Instagram/Nasz nowy dom

Zobacz także: "Nasz Nowy Dom": Martyna Kupczyk o zwolnieniu Katarzyny Dowbor. Wspomniała o nowej prowadzącej.

Reklama

Katarzyna Skrzynecka bezsprzecznie trzyma kciuki za dalsze plany Katarzyny Dowbor już poza Polsatem i programem "Nasz Nowy Dom" i w trudnym momencie przypomina jej ile znaczy dla tysięcy widzów, których serca podbiła swoją osobowością:

Całuję Cię serdecznie. Jesteś i zawsze będziesz AUTORYTETEM dla zawodowców, a dla tysięcy Widzów - Twoich fanów - osobą wielkiej sympatii i podziwu ❤

Pawel Wodzynski/East News