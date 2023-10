W poniedziałek, 8 maja, telewizja Polsat potwierdziła informację o tym, że Katarzyna Dowbor kończy współpracę z programem "Nasz Nowy Dom". Prowadząca, a jednocześnie ikona kultowego formatu rozstanie się ze stacją po 10 latach. Fani programu i samej Katarzyny Dowbor nie kryją rozczarowania taką decyzją i dali temu wyraz w komentarzach pod wpisami przekazującymi tę niespodziewaną wiadomość. Wygląda na to, że to dla telewidzów i fanów Katarzyny Dowbor to prawdziwy cios!

Katarzyna Dowbor odchodzi z "Nasz Nowy Dom". Fani zasmuceni: "Pani Kasia jest niezastąpiona"

Tuż po długim weekendzie majowym media obiegła zaskakująca informacja o tym, że Katarzyna Dowbor nie będzie już prowadzącą "Nasz Nowy Dom". Niedługo później stacja Polsat opublikowała w mediach społecznościowych wpisy, w których oficjalnie potwierdziła te doniesienia, a także podziękowała Katarzynie Dowbor za dekadę współpracy i zaangażowania w remonty domów uczestników.

- Po 10. latach współpracy, Katarzyna Dowbor żegna się z programem "Nasz Nowy Dom". Te 10 lat to niemal 300 wyremontowanych domów. Miliony otartych łez, tysiące przywróconych uśmiechów i dużo, dużo dobra, Pani Kasiu! Dziękujemy - napisała telewizja Polsat.

Na komentarze fanów programu nie trzeba było dużo czekać. Gołym okiem widać, że przez lata "Nasz Nowy Dom" zgromadził szerokie grono wielbicieli, którzy nie kryli zaskoczenia decyzją podjętą przez stację. Telewidzowie jednogłośnie uznali, że program bez Katarzyny Dowbor zdecydowanie straci.

- Niee. Chcemy dalej żeby Pani Kasia została????

- Już nie będzie to samo bez pani Kasi...

- Znowu czystki ????

- To jest niszczenie, nie ma Pani Kasi, która jest sercem tego programu, to tak jakby program już nie istniał.

- Pani Kasia jest niezastąpiona!

- Pani Kasiu nie wierzę i pytam dlaczego? Ten program to pomoc dla nieszczęśliwych, biednych, chorych. Kochamy Panią i całą ekipę, która robiła prawdziwe cuda z tych domów.

- piszą zasmuceni fani.

Katarzyna Dowbor wydała oświadczenie, w którym zdradziła powody rozstania z Polsatem. Jak się okazuje, pożegnanie z prowadzącą hitowego programu było inicjatywą samej stacji.

- Nic nie może przecież wiecznie trwać... Drodzy, moja przygoda z ukochanym programem „Nasz Nowy Dom” właśnie się zakończyła. Podziękowano mi za współpracę - napisała Katarzyna Dowbor w oświadczeniu na Facebooku.

Informacja o formie zakończenia współpracy z Katarzyną Dowbor również zszokowała wielbicieli prezenterki, którzy krytycznie odnieśli się do działań stacji.

- Skandaliczna decyzja!

- Polsat, nie róbcie tego, bo program straci widzów

- To duży błąd z waszej strony, wielu fanów stracicie...

- Strzał w kolano, lub jak kto woli samobój dla stacji.

Na szczęście Katarzyna Dowbor otrzymała od swoich fanów wiele słów wsparcia i otuchy.

- Pani Kasiu, to smutne, ten program dzięki pani czynił tyle dobra. Bije od pani ciepło i dobroć!

- Nikt tak nie poprowadzi tego programu jak Pani.

- Szkoda, wszystkiego dobrego Pani Kasiu

A Wy, co sądzicie o całej sprawie? Czekacie na "Nasz Nowy Dom" w zmienionej odsłonie?