"Prince Charming": Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak zostali rodzicami! "Witaj w domu"

Jacek Jelonek do końca nie wiedział kogo wybierze w finale programu. Jego sercu było blisko zarówno do Marka, jak i Oliwera. Jak przyznał, o tym z kim chce rozpocząć wspólną przyszłość zdecydował przypadek! Padło na Oliwera i - jak się okazuje - był to wybór dobry, bo zakochani są wciąż razem i wydają się być bardzo szczęśliwi. "Prince Charming" Jacek Jelonek wybrał Oliwera! Co na to widzowie? Przez ostatnie miesiące fani programu mogli oglądać, jak 13 mężczyzn walczy o serce księcia. Od początku jednak przeczuwali, kto ma największe szanse u modela - byli to Marek, Oskar oraz Oliwer. Panowie rzeczywiście dotarli do samego finału! Jako pierwszego Jacek Jelonek wyeliminował Oskara. W finale został tylko Marek i Oliwer . Co zadecydowało o tym, że Jacek Jelonek zdecydował się na związek właśnie z Oliwerem? Nie wiem, czy to był jakiś znak, ale jadąc tutaj, usłyszałem w radio piosenkę. I jak zamknąłem oczy, to zobaczyłem twarz któregoś z Was. I poczułem takie ciepło w środku, dotarło do mnie, że jeden z Was jest bardzo blisko - przyznał książę i wskazał na Oliwera. Zobacz także: "Prince Charming": Tak Jacek Jelonek wygląda bez zarostu! Mamy zdjęcia sprzed lat Wybór Jacka Jelonka podzielił jednak internautów. Większość wróży parze świetlaną przyszłość, jednak niektórzy obawiają się, że Oliwer jest "zbyt zaborczy". Pod postem pojawia się jednak znacznie więcej pozytywnych komentarzy: -Oliwerowi kipiała miłość z oczu ... Świetny chłopak, piękny finał ❤️ -Gratulację kibicowałam wam -Od samego początku wiedziałam, że między nimi iskrzy. Super pasują do siebie ❤️ Niektórzy jednak mają zastrzeżenia co do szczerości intencji Oliwera: -Niech się wiedzie chłopakom, ...