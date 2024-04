Już w tę niedzielę kolejny odcinek "Tańca z gwiazdami", który z całą pewnością dostarczy nam wielu emocji. Tymczasem na kilka dni przed na InstaStory Dagmary Kaźmierskiej pojawiła się zaskakująca wiadomość, na którą zapewne wielu czekało. Już wszystko jest jasne!

Reklama

Dagmara Kaźmierska wydała nagły komunikat

Werdykt w ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" wywołał niezłą aferę, bowiem wielu do opuszczenia programu typowało Dagmarę Kaźmierską i Marcina Hakiela. Ona sama zresztą, choć zaszła już bardzo daleko, bez przekonania mówi o swojej przyszłości w show i zawsze podkreśla, że jest wręcz pewna, iż nie uda jej się dotrzeć do wielkiego finału.

Co więcej, ostatnio dotarły do nas informacje o tym, że jedna z uczestniczek "TzG" chciałaby już odejść z formatu i chodziło właśnie o Dagmarę Kaźmierską, która stwierdziła, że "jak odpadnie, to będzie ulga". Fani więc z dużym niepokojem wyczekują kolejnych odcinków, obawiając się, że gwiazda TTV obwieści nagle swoją rezygnację. Póki co tak się nie stało, a na chwilę przed odcinkiem ta zamieściła na Instagramie nagły komunikat.

Dagmara Kaźmierska, Marcin Hakiel Wojciech Olkusnik/East News

Okazało się, że Polsat zdecydował o nagraniu drugiego sezonu programu "Dagmara szuka męża" i właśnie ruszają castingi na kandydatów. Jak możemy wyczytać z ogłoszenia, panowie muszą mieć od 40 do 58 lat i być singlami.

Jesteś zabawny, pewny siebie i przebojowy? Masz ciekawą pracę i zainteresowania? Lubisz szalone przygody i masz niebywałe poczucie humoru? Chciałbyś spędzić fajny i szalony dzień z Dagmarą Kaźmierską? - czytamy w komunikacie.

Wygląda na to, że Dagmara Kaźmierska przejdzie z jednych nagrań do drugich i już niebawem na nowo rozpocznie poszukiwania drugiej połówki! Czekacie?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Po "TzG" Dagmara Kaźmierska planuje wyjechać z Polski na stałe? Wygadał się jej syn

Dagmara Kaźmierska wydała komunikat Instagram@queen_of_life_77

Dagmara Kaźmierska, Marcin Hakiel Wojciech Olkusnik/East News