Ostatni sezon "M jak miłość" dostarczył widzom mnóstwo emocji, a rozbudowany wątek Marcina i Kamy cieszy się rosnącą popularnością. Wygląda na to, że w nowym sezonie tę dwójkę fani Emki będą mieli okazję oglądać jeszcze częściej. Produkcja serialu właśnie ujawniła datę premierowych odcinków "M jak miłość" i okazuje się, że nowy sezon wcale nie ruszy od 2 września. Niektórzy widzowie nie kryją rozczarowania. To nie wszystko - do ekipy serialu dołączyła nowa aktorka...

Widzowie podzieleni po ogłoszeniu daty premiery "M jak miłość"

Serial "M jak miłość" od ponad 23 lat cieszy się coraz większą popularnością. Na przestrzeni lat wielokrotnie zmieniała się obsada, ale mnóstwo gwiazd gra w nim od samego początku jak, chociażby Katarzyna Cichopek, bracia Mroczek czy Teresa Lipowska. Od jakiegoś czasu do ekipy dołączyła Michalina Sosna, która wcieliła się w rolę Kamy i mimo początkowych kontrowersji, jakie wzbudziła, teraz stała się ulubienicą widzów. Fani serialu kibicują Kamie i Marcinowi, mając nadzieję, że Chodakowski w końcu znajdzie szczęście. Teraz okazuje się, że produkcja ujawniła datę premiery nowego sezonu "M jak miłość" i zacznie się od września, ale emisją dwóch odcinków z finału poprzedniego sezonu. Nowe odcinki widzowie zobaczą dopiero 9 września!

Mamy dla Was dobre wieści! TVP2 rozpoczyna emisję odcinków naszego serialu od 2 września! W odpowiedzi na liczne prośby widzów, w pierwszym tygodniu zobaczymy dwuodcinkowy finał poprzedniego sezonu. Będzie to świetne wprowadzenie do premierowych odcinków, które stanowią bezpośrednią kontynuację wątków poruszonych w finale. Pory emisji pozostają bez zmian. Zapraszamy Was przed telewizory w każdy poniedziałek i wtorek o 20:45 – najpierw Kulisy serialu, później premierowy odcinek #MjakMiłość.

Internauci nie kryją zaskoczenia, że nowych odcinków nie będzie od początku września i pytają:

Czemu dopiero 9 września ??? pyta jedna z internautek

Okazuje się, że wszystko dlatego, że Dwójka wyemituje najpierw powtórki finału, a dopiero potem nowe odcinki:

Bo 02.09 będzie powtórka 2 ostatnich odcinków przed wakacjami i od 9 premiery odpowiedziała fanka serialu

Widzowie są nieco rozgoryczeni i podkreślają, że "M jak miłość" szybko znika z anteny, a na nowe odcinki trzeba naprawdę długo czekać. Pojawiają się już sugestie, że nowy sezon będzie jeszcze ciekawszy niż poprzedni - scenarzyści rozbudowali bowiem wątek Kamy (Michalina Sosna) i Marcina (Mikołaj Roznerski).

Czyli nowe odcinki od 9 września tak? No to nic nowego, przecież tak miało być. To nie jest ukłon w stronę widzów

Kończą sezon pierwsi a zaczynają ostatni … szkoda

Coraz później...

Inni nie mogą się doczekać:

Nareszcie! Czekamy z niecierpliwością całą rodziną. Szykuje się wspaniały sezon. Warto więc poczekać chwilę dłużej! piszą

W nowym sezonie w serialu pojawi się nowa postać i w tę rolę wcieli się Magdalena Turczeniewicz. Wygląda na to, że jej losy zostaną powiązane z Marcinem Chodakowskim. Kama będzie miała powody do zazdrości?