Kolejny odcinek "The Voice of Poland" już za nami. Tydzień temu widzowie zobaczyli ostatnie występy z przesłuchań w ciemno, a w najnowszej odsłonie muzycznego hitu Telewizyjnej Dwójki doszło do pierwszych bitew w drużynach Lanberry, Michała Szpaka, Kuby Badacha oraz Tomsona i Barona. Po emisji "The Voice od Poland" wyszło na jaw, że jedna z uczestniczek drużyny Lanberry prywatnie jest związana z muzykiem z zespołu trenerki! Jak tłumaczy to Lanberry?

Lanberry i Iga Lawandowska z "The Voice of Poland" znają się prywatnie?

Wraz z rozpoczęciem jesiennej ramówki do TVP powrócił wielki muzyczny hit: "The Voice of Poland". To już piętnasta edycja uwielbianego przez widzów talent show. Tym razem uczestników oceniają Lanberry, Michał Szpak, Kuba Badach oraz Tomson i Baron. W programie nie brakuje wielkich emocji i wspaniałych występów, które zapadną w pamięci na długo. W poprzednim odcinku trenerzy zakończyli przesłuchania w ciemno, a w minioną sobotę zobaczyliśmy pierwsze bitwy. Tak ostro w "The Voice of Poland" jeszcze nie było- jurorzy w bardzo ostrych słowach komentowali występy, które zrobiły na nich złe wrażenie.

Zupełnie inaczej było w przypadku występu Igi Lewandowskiej i Weroniki Gabryelczyk. Uczestniczki "The Voice of Poland" zachwyciły swoimi głosami, a Lanberry miała trudny wybór, którą z wokalistek zabrać do kolejnego etapu. Fani programu byli pod wielkim wrażeniem występu Igi i Weroniki.

Ogień, ciary i spalona scena

moim zdaniem najlepsza bitwa ,jak dotąd, dziewczyny ciary

Ale duet!! komentują fani.

Ostatecznie Lanberry zdecydowała, że chce dalej współpracować z Igą Lewandowską. Co ciekawe, portal Pudelek zwrócił uwagę, że Iga Lewandowska prywatnie jest związana z gitarzystą z zespołu trenerki "The Voice of Poland"!

Z informacji zamieszczonych na Instagramie wynika, że spotykają się co najmniej od czterech lat, a ikonka pierścionka w opisie może sugerować, że są zaręczeni. informuje Pudelek.

Portal postanowił skontaktować się z Lanberry i zapytać ją o znajomość z Igą Lewandowską. Jak się tłumaczyła?

Zawsze, gdy po odwróceniu fotela rozpoznam kogoś, kogo znam osobiście lub kojarzę jego twórczość, mówię o tym, ponieważ to dopełnia jego obraz jako artysty. Świat muzyczny jest stosunkowo mały, więc czasami spotykamy osoby, które wcześniej poznaliśmy lub których twórczość jest nam znana. Igi jednak nie znałam ani nie słyszałam o niej przed nagraniami programu. Lanberry komentuje dla Pudelka.

(...) wybory uczestników podczas Przesłuchań w Ciemno są podyktowane wyłącznie ich talentem i tak też było w przypadku Igi dodała.

Co Wy na to? Myślicie, że sama Iga Lewandowska zabierze głos w tej sprawie?