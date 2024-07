Mateusz Gessler będzie chyba największą gwiazdą "MasterChef Junior"! Dlaczego? Początkowo wszyscy byli zaskoczeni, że jurorem nowego show został Mateusz Gessler a nie Magda Gessler. Zdaniem producentów programu "MasterChef Junior" Mateusz Gessler ma wszelkie zadatki, by widzowie go pokochali. Czy tak będzie? Przekonamy się już dziś!

Mateusz Gessler zamiast Magdy Gessler - dlaczego?

Jury w składzie Michel Moran, Anna Starmach i Mateusz Gessler wybrało już finałową czternastkę. Jak podawał magazyn "Flesz" do programu zgłosiło się aż... 500 dzieci w wieku od 8 do 13 lat. Ale producentów zachwycili nie tylko mali kucharze. Na nową gwiazdę telewizji wyrasta właśnie Mateusz Gessler, oceniający gotujące dzieci.

Poznajesz Mateusza i od razu go kupujesz - mówią osoby z TVN.

Mateusz pochodzi ze słynnego klanu Gesslerów (Zobacz: Magda, Mateusz, Marta... Poznaj rodzinę Gesslerów! Wyjaśniamy, kto jest kim w klanie restauratorów!)

Producenci programu są zachwyceni współpracą z Mateuszem Gesslerem. Kamera pokochała kolejną osobę z rodziny Gesslerów. Jednak wszyscy zachodzą w głowę, jak to się stało, że to Mateusz, a nie Magda zasiada w składzie jury "MasterChef Junior". Czy TVN chciał tym zaskakującym wyborem podgrzać atmosferę wokół nowego programu?

Nie o to chodzi! Wygrał casting do programu, po prostu był najlepszy - mówiła o Mateuszu Gesslerze w rozmowie z magazynem "Flesz" osoby z produkcji.

Dlaczego Mateusz Gessler wolał "MasterChefa", a nie "Hell's Kitchen"?

Mateusz Gessler wcześniej odrzucił propozycję Polsatu, aby prowadzić polską edycję "Hell's Kitchen". W rozmowie z "Fleszem" tłumaczył, że to dlatego, iż nie odpowiadała mu agresywna formuła tamtego programu. Dlaczego zdecydował się na udział w "MasterChef Junior" w TVN?

Z natury jestem osobą łagodną i zawsze uśmiechniętą. Lubię budować dobre relacje między ludźmi - mówi Mateusz Gessler.

Choć Mateusz Gessler podkreśla, że nie potrafiłby być ostry, jak najłynniejszy szef w "Hell's Kitchen" czyli Gordon Ramsey to zastrzega jednak, że jeśli uczestnicy "MasterChef Junior" chcą naprawdę dobrze gotować, to muszą wiedzieć, co robią źle. Mateusz Gessler nie będzie tylko chwalić, ale zastanowi się dwa razy nad tym, w jaki sposób wytknąć uczestnikom błędy. I dobrze wie, jak rozmawiać z dziećmi o trudnych tematach. Bo poza tym, że Mateusz jest znawcą kuchni i prowadzi modną w Warszawie restaurację, prywatnie jest tatą. Jego syn jest w wieku zbliżonych do wieku uczestników programu "MasterChef Junior".

Jak sobie poradzi? Zobaczymy dziś wieczorem!

Mateusz Gessler w studio TVN

Mateusz Gessler jest synem Adama Gesslera, który prowadził w TVP przed laty program "Wściekłe gary"