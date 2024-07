Anna Starmach, Michael Moran i... Mateusz Gessler - oto jurorzy nowego show "MasterChef Junior"! Już wiosną na antenie TVN pojawi się nowe kulinarne show dla gotujących dzieci. Program jest hitem na całym świecie, czy sprawdzi się u nas?

Reklama

Znamy jury "MasterChef Junior"!

Największym zaskoczeniem jest pojawienie się w roli jurora Mateusza Gesslera. To on miał poprowadzić "Hell's Kitchen", jednak wycofał się z przyczyn osobistych. Czy sprawdzi się w roli jurora w programie z dziećmi? Zdjęcia do nowego show TVN ruszają już za kilka dni. Na castingach pojawiło się zaś mnóstwo osób:

Wybór czterdziestu uczestników, którzy przez pierwsze dwa odcinki będą walczyć o udział w dalszych etapach programu był naprawdę trudny. Jesteśmy pod wrażeniem kulinarnych zdolności małych kucharzy - mówi Ewa Leja, producentka programu, w rozmowie z wirtualnemedia.pl

Kim jest Mateusz Gessler? Jest synem znanego restauratora, Adama Gesslera. Choć z wykształcenia jest architektem krajobrazu, jego największa pasją jest kuchnia. Prowadzi swoją restaurację "Warszawa Wschodnia" na warszawskiej Pradze, która jest otwarta przez całą noc i już zyskała status kultowej. Mateusz Gessler ma za sobą udział w programie "Top Chef", gdzie dał popalić uczestnikom. Czy pokaże swój ognisty temperament również w "MasterChef Junior"? Jego ciocia, Magda Gessler, może mieć poważną konkurencję. Zwłaszcza, że w programie będzie pojawiać się w niektórych odcinkach jako gość specjalny.

"MasterChef Junior" na antenie TVN już wiosną przyszłego roku. Czekacie na nowe show?

Zobacz także

Zobacz także: Już wiosną ruszy "MasterChef Junior"! Kto zasiądzie w jury programu?

Mateusz Gessler jurorem w MasterChef Junior

Mateusz Gessler jest znanym restauratorem. Magda Gessler jest jego ciocią