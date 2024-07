Marta Wierzbicka jako jedna z pierwszych gwiazd odpadła z "India Express" czyli drugiej edycji show "Azja Express"? Uczestnicy show TVN wyjechali do Azji 21 marca, a wszystko wskazuje na to, że gwiazda "Na Wspólnej" jest już w Polsce! Skąd to wiemy?

Marta Wierzbicka odpadła z "Azja Express 2"?

Marta Wierzbicka zdecydowała się na udział w drugiej edycji show TVN, a do Indii zabrała ze sobą przyjaciółkę. Wraz z nią na plan show polecieli też m.in. Joanna Przetakiewicz, Łukasz Jakóbiak, Dorota Gardias czy Antoni Pawlicki. Wszystko wskazuje jednak na to, że aktorka szybko odpadła z show, bo w weekend na Instagramie pochwaliła się fotką z butelką piwa, którą podpisała: "Piąteczek. No część". Fani od razu zareagowali na jej zdjęcie:

Koniec przygody z India? A Ty nie jesteś w Azji ? oj chyba jakaś kara będzie jak przed emisją ujawniasz że już odpadłaś, pisali fani aktorki.

Czy za wrzucenie takiej fotki grozi jej kara? Nie jest tajemnicą, że producentom show zależy na tym, żeby do mediów nie przeciekły informacje na temat tego w jakiej kolejności odpadały gwiazdy show, a przez takie zdjęcie wrzucone do sieci kilka dni po wylocie do Azja, fani programu mogą dojść do wniosku, że aktorka bardzo szybko pożegnała się z show. Jak podaje Fakt, aktorka nie może nikomu zdradzić, co działo się na planie "India Express". Wierzbickiej grozi nawet 50 tysięcy złotych kary! Myślicie, że TVN wyciągnie konsekwencje? A może po prostu to nie Marta prowadzi swój profil na Instagramie i ktoś, kto jej pomaga wrzucił jej stare zdjęcie?

Marta Wierzbicka już odpadła z Azja Express 2?

Wszystko wskazuje na to, że gwiazda jest już w Polsce

A jeszcze kilka dni temu była dopiero w drodze do Indii