"Azja Express": Czesław Mozil z żoną już w pierwszym odcinku złamali regulamin! Ponieśli konsekwencje

Za nami pierwszy odcinek show "Azja Express". Jaką oglądalność miał pierwszy odcinek? Nie jest tajemnicą, że stacja TVN zainwestowała spory budżet w to, żeby wysłać gwiazdy do Azji, gdzie przez kilka tygodni był realizowany program. Już po pierwszym odcinku wiemy, że uczestnicy nie spali w luksusowych hotelach, ale opłacenie pobytu kilku ekip telewizyjnych na miejscu było sporym wydatkiem. Opłacało się zainwestować? Wyniki oglądalności 1. odcinka programu Azja Express Jak czytamy na stronie tvn.pl, widzowie nie zawiedli i program cieszył się bardzo dobrą oglądalnością. Pierwszy odcinek " Azja Express " obejrzało średnio 2,1 mln widzów, co zapewniło stacji pozycję lidera rynku i przełożyło się na 17,24 proc. udziału w grupie 4+ i 24,43 proc. udziału w 16-49 – według danych Nielsen Audience Measurement. TVN zatem wygrał wyścig o środę z konkurencją. Duża w tym zasługa Małgorzaty Rozenek, która stała się bohaterką show już po pierwszym odcinku :-) Jej teksty już robią furorę w sieci, dlatego z pewnością jeszcze wiele razy usłyszymy o programie "Azja Express", a oglądalność będzie tylko rosła! ZOBACZ: Hejt na Izę Miko po pierwszym odcinku "Azja Express"! Aktorka broni się na Facebooku Małgorzata Rozenek pokazała w Azja Express swoją nową twarz :-) Iza Miko sporo płakała w pierwszym odcinku, co wzbudziło duże emocje w sieci. Agnieszka Woźniak-Starak na planie show pełni rolę prowadzącej. Jest dużym wsparciem dla uczestników.