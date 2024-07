W stacji TVN powstaje nowe show - "Azja Express". Na razie wiadomo, że wystąpi w nim Agnieszka Włodarczyk, a show poprowadzi Agnieszka Szulim. Nam udało się poznać kolejne nazwisko gwiazdy tego programu! Jak udało się dowiedzieć Party.pl w programie Orient Express weźmie udział też aktorka Maria Konarowska. Konarowska to córka Joanny Szczepkowskiej i, jak się okazuje, wieloletnia przyjaciółka Agnieszki Włodarczyk! Dlatego Maria Konarowska i Agnieszka Włodarczyk wystąpią w programie w parze!

Orient Express - nowe show TVN z udziałem Szulim i Włodarczyk

O co chodzi w Azja Express (nazwa robocza "Orient Express")? Będzie to program, w którym gwiazdy dobrane w pary, mając tylko jednego dolara będą musiały dotrzeć z jednego punktu świata do drugiego. Zadanie będzie tym trudniejsze, że nie będą mogły korzystać z przewodnika! Jeśli im się nie uda, odpadną z programu.

Program Orient Express poprowadzi Agnieszka Szulim, a jak się dowiedzieliśmy propozycję dostała też Małgorzata Rozenek. Kto jeszcze wystąpi w nowym show? Tego pewnie dowiemy się niebawem!

Maria Konarowska to córka aktorki Joanny Szczepkowskiej i siostra Hanny Konarowskiej, również aktorki.

Maria Konarowska lubi imprezy modowe.